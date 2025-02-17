На официальном сайте производителя некоторые версии седана уже недоступны для покупки.

В феврале АвтоВАЗ вновь скорректировал ассортимент моделей Lada Vesta. На официальном сайте компании в обновлённых прайс-листах появились пометки «не производится» напротив ряда комплектаций седана и универсала. В частности, полностью остановлено производство кросс-версий седана.

На данный момент обычные седаны Lada Vesta выпускаются только в двух комплектациях: Comfort'24 и Life'24. Более доступная версия Comfort и старшие модификации Enjoy’24 и Techno’24 временно сняты с производства. Покупателям доступны автомобили с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Цены начинаются от 1 525 000 рублей.

Что касается седанов Lada Vesta Cross, то до недавнего времени они выпускались только в базовой комплектации Life’24 от 1 759 000 рублей. Однако, теперь и эта версия временно не производится. Официальных комментариев от АвтоВАЗа по поводу такого решения пока не поступало.

Универсал Vesta SW в настоящее время доступен исключительно в комплектации Life'24 с 1,6-литровым двигателем и выбором между механической коробкой передач и вариатором. Его цена начинается от 1 756 000 рублей, что на 101 тысячу рублей дороже предыдущей базовой версии Comfort’24, которая также снята с производства.

Кросс-версия универсала Vesta SW Cross предлагается только в конфигурации Life'24 от 1 879 000 рублей. В этом случае покупатели могут выбрать либо 1,6-литровый двигатель с механической коробкой передач, либо более мощный 1,8-литровый мотор в сочетании с вариатором.

Стоит напомнить, что в конце января АвтоВАЗ анонсировал начало производства Lada Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач. Однако, точная дата старта продаж таких автомобилей и их стоимость пока не раскрываются.

Эти изменения в товарной линейке Lada Vesta свидетельствуют о продолжающейся оптимизации производства и ассортимента компании, что может быть связано с текущими рыночными условиями и спросом.