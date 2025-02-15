Компания планирует использовать наработки в области ИИ в данном направлении.

Похоже, что Meta* нацелилась на рынок человекоподобных роботов. Согласно отчёту отраслевого аналитика Марка Гурмана, после активного развития направлений дополненной реальности и искусственного интеллекта, Meta* сделала следующую крупную ставку на создание человекоподобных роботов с ИИ.

Источники сообщают, что Meta* активно инвестирует в исследования и разработки таких роботов. Компания планирует создать устройства, способные выполнять задачи, аналогичные человеческим, и помогать своим владельцам в решении бытовых вопросов. Первоначально Meta* сосредоточится на разработке роботов для помощи по дому. Однако, конечная цель компании — создать технологии искусственного интеллекта, датчики и программное обеспечение для человекоподобных роботов, которые можно будет продавать сторонним производителям для интеграции в их продукты.

На данный момент роботы ещё не обладают достаточно продвинутыми технологиями для выполнения таких задач, как складывание одежды или мытьё посуды. Однако, в Meta* считают, что их наработки в области ИИ и виртуальной реальности могут ускорить развитие робототехники. По данным Bloomberg, компания уже ведёт переговоры с такими производителями роботов, как Unitree Robotics и Figure AI, о сотрудничестве в этой сфере.

Новое подразделение робототехники Meta* возглавит Марк Уиттен, бывший генеральный директор проекта роботакси Cruise от GM, который был закрыт. Уиттен имеет богатый опыт работы в крупных технологических компаниях, включая Microsoft, Sonos, Unity и Amazon. В этом году ему предстоит набрать команду из 100 инженеров для разработки робототехнических решений в Meta*.

* Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России