Руководство компании надеются улучшить сво финансовые показатели за счёт Assassin's Creed Shadows

Не секрет, что Ubisoft сейчас находится в сложной ситуации, и основные надежды компании связаны с успехом игры Assassin's Creed Shadows, которая, как ожидается, поможет изменить текущее положение дел. Прошлый год оказался разочаровывающим для студии: такие ожидаемые проекты, как Star Wars Outlaws, не оправдали ожиданий, а релиз Assassin's Creed Shadows был перенесён на 2025 год.

Задержка с выходом Assassin's Creed Shadows могла серьёзно повлиять на положение Ubisoft, и последний финансовый отчёт компании подтверждает это. Согласно данным, опубликованным gamesindustry.biz, выручка Ubisoft в прошлом квартале сократилась на 31,4% в годовом исчислении, составив всего €900 миллионов.

Кроме того, чистые заказы компании упали на 34,8%, цифровые заказы — на 33,8%, а заказы на игры из бэк-каталога снизились на 27,7%. В результате общее падение чистых заказов в годовом исчислении за третий квартал составило 51,8%. При этом Ubisoft заявляет, что такое значительное снижение было ожидаемым.

Основной причиной столь резкого спада, безусловно, стала задержка Assassin's Creed Shadows. Однако, стоит учитывать, что третий квартал 2023 года был для компании довольно успешным. Тогда вышли Assassin's Creed Mirage, получившая положительные отзывы, и Avatar: Frontiers of Pandora. Эти два крупных релиза значительно повлияли на показатели того периода, в то время как в третьем квартале 2024 года Ubisoft не выпустила ни одной крупной игры.

С запланированным выходом Assassin's Creed Shadows в марте 2025 года Ubisoft надеется на улучшение своих финансовых показателей в четвертом квартале. Предварительные продажи игры уже внушают оптимизм, но если ожидания не оправдаются, компания может оказаться в крайне затруднительном положении.