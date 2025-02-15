Сервера компании были не готовы к наплыву игроков. Многие пользователи не могли продвинуться дальше экрана загрузки

Elden Ring Nightreign, безусловно, станет одним из самых ожидаемых релизов этого года, даже несмотря на то, что игра выходит за рамки традиционного формата soulslike. Однако, за проектом стоит FromSoftware, и этот факт уже привлёк внимание множества фанатов, готовых испытать новинку. Первый сетевой тест игры, который прошёл сегодня утром, стал для многих первым шансом познакомиться с проектом.

К сожалению, FromSoftware, похоже, не была готова к такому наплыву игроков, и первый сетевой тест обернулся катастрофой. Огромные очереди, невозможность пройти дальше экрана загрузки и перегрузка серверов привели к тому, что тест пришлось перезапускать. Ситуация вышла из-под контроля, и FromSoftware уже работает над исправлением проблем.

Вскоре после завершения теста FromSoftware через официальный аккаунт Elden Ring в социальной сети X (ранее Twitter) принесла извинения игрокам, столкнувшимся с техническими трудностями. Компания пообещала улучшить стабильность серверов для предстоящих тестов, которые пройдут в эти выходные. Кроме того, FromSoftware рассматривает возможность проведения дополнительного сеанса сетевого теста, чтобы компенсировать игрокам испорченный первый опыт.