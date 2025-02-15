Elden Ring Nightreign, безусловно, станет одним из самых ожидаемых релизов этого года, даже несмотря на то, что игра выходит за рамки традиционного формата soulslike. Однако, за проектом стоит FromSoftware, и этот факт уже привлёк внимание множества фанатов, готовых испытать новинку. Первый сетевой тест игры, который прошёл сегодня утром, стал для многих первым шансом познакомиться с проектом.
К сожалению, FromSoftware, похоже, не была готова к такому наплыву игроков, и первый сетевой тест обернулся катастрофой. Огромные очереди, невозможность пройти дальше экрана загрузки и перегрузка серверов привели к тому, что тест пришлось перезапускать. Ситуация вышла из-под контроля, и FromSoftware уже работает над исправлением проблем.
Вскоре после завершения теста FromSoftware через официальный аккаунт Elden Ring в социальной сети X (ранее Twitter) принесла извинения игрокам, столкнувшимся с техническими трудностями. Компания пообещала улучшить стабильность серверов для предстоящих тестов, которые пройдут в эти выходные. Кроме того, FromSoftware рассматривает возможность проведения дополнительного сеанса сетевого теста, чтобы компенсировать игрокам испорченный первый опыт.