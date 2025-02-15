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Zelikman
Nissan намерена сократить расходы на 2,6 млрд долларов
Компания планирует сократить в течение ближайших двух лет до 8000 сотрудников и упростить производство

Японский автопроизводитель Nissan объявил о планах по сокращению расходов на 2,6 млрд долларов в течение 2026 финансового года. Для достижения этой цели компания намерена прибегнуть к ряду радикальных мер, включая сокращение персонала и оптимизацию бизнес-процессов. Об этом сообщает издание Carscoops.

Основная часть экономии, около 1,94 млрд долларов, будет достигнута за счёт снижения постоянных расходов. В рамках этой стратегии Nissan планирует уволить 2500 сотрудников, при этом 1000 из них обещают трудоустроить на других должностях внутри компании. Кроме того, в течение двух лет будут сокращены 6500 рабочих мест на предприятиях в США и Таиланде.

Помимо сокращения персонала, Nissan намерен оптимизировать свои бизнес-процессы. Компания планирует сократить время разработки новых моделей, упростить конструкцию деталей, оптимизировать ассортимент продукции и устранить неэффективность в цепочке поставок. Эти меры позволят сэкономить ещё порядка 650 миллионов долларов.

Руководство Nissan признаёт, что текущие сложности компании невозможно решить без поддержки мощного партнёра. Ранее на этой неделе стало известно, что переговоры о возможном объединении с Honda не увенчались успехом. Причиной отказа стало нежелание Nissan допустить доминирующее положение Honda в будущем совместном предприятии.

Эти шаги свидетельствуют о серьёзных вызовах, с которыми сталкивается Nissan. Компания стремится укрепить свои финансовые позиции и повысить конкурентоспособность в условиях растущей конкуренции на мировом автомобильном рынке. Однако, успех этих мер будет зависеть не только от внутренних изменений, но и от способности Nissan найти надёжного партнёра для совместного развития. Пока что Nissan делает ставку на жёсткую экономию и оптимизацию, но в долгосрочной перспективе компании потребуется более стратегический подход.

#автомобили #транспорт #рынок #nissan
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