При этом он отсутствует на Xbox Cloud Gaming, хотя проект принадлежит Xbox Game Studios.

Игра Avowed от студии Obsidian Entertainment, известной своими проектами вроде Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity, вышла в раннем доступе и уже получила положительные отзывы от игроков. Avowed доступна эксклюзивно на Xbox и Steam, предлагая возможность раннего доступа за дополнительную плату в размере 10 долларов. Официальный релиз игры в Xbox Game Pass запланирован на следующую неделю.

Однако, после запуска возникла путаница с ранним доступом к Avowed через Xbox Cloud Gaming, как сообщает издание Windows Central. Оказалось, что независимо от того, приобрели ли игроки премиум-издание или нет, игра не будет доступна в Xbox Cloud Gaming до следующей недели. При этом, что интересно, ранний доступ к Avowed уже доступен на конкурирующем облачном сервисе NVIDIA GeForce Now. Это выглядит довольно странно, учитывая, что Obsidian Entertainment является частью Xbox Game Studios. Казалось бы, Microsoft должна продвигать свои собственные сервисы, а не способствовать конкуренту.

Ситуация вызывает вопросы, особенно на фоне недавнего повышения цен на подписку Xbox Game Pass Ultimate. Кажется несправедливым, что лояльные клиенты, заплатившие за премиум-доступ, не получают привилегий, на которые рассчитывали. Более того, с появлением функции «покупать для владения» играми в Xbox Cloud Gaming, новый тайтл вроде Avowed мог бы стать идеальным кандидатом для демонстрации этой возможности. Система поддерживает права на DLC для тех, кто приобретает подарочные издания, которые, по логике, должны включать ранний доступ к игре.

Пока остаётся неясным, почему Microsoft приняла такое решение. В любом случае, это вызвало недовольство среди пользователей Xbox, которые чувствуют себя обделёнными и не получившими ожидаемых преимуществ за свои деньги. Остаётся надеяться, что компания отреагирует на жалобы, оставленные в социальных сетях, и прояснит ситуацию.