По мнению руководства компании, это позволит преодолеть все возникшие трудности.

Ив Гиймо, гендиректор Ubisoft, заявил, что компания планирует сосредоточиться на играх в жанре экшен-приключений с открытым миром и играх с живыми сервисами. Это заявление прозвучало во время сессии вопросов и ответов, последовавшей за презентацией финансовых результатов. Гиймо отметил, что стратегия компании по преодолению текущих трудностей, заключается в продолжении работы в этих направлениях.

Гиймо подтвердил, что Ubisoft будет делать акцент на приключенческих играх с открытым миром, таких как знаменитая серия Assassin's Creed, а также на играх с живыми сервисами, подобных Rainbow Six Siege. Решение уделить внимание играм с живыми сервисами стало неожиданностью для некоторых фанатов, особенно на фоне недавнего объявления о закрытии XDefiant, серверы которой прекратят работу в июне 2025 года.

«Мы вложили значительные ресурсы в создание мощного потока продуктов на ближайшие годы, сосредоточившись на двух основных направлениях: приключенческих экшенах с открытым миром и нативных играх как услугах. Именно эти проекты мы планируем выпускать на регулярной основе», — заявил Гиймо.

В ходе презентации были упомянуты уже анонсированные игры, включая Assassin's Creed Shadows, которая станет следующей крупной игрой с открытым миром от Ubisoft. Однако, этот проект уже вызвал немало споров, несмотря на то, что его релиз запланирован только на 20 марта 2025 года. Изначально игра должна была выйти в прошлом году, но неоднократно переносилась.

Гендиректор также отметил, что предварительные заказы на Assassin's Creed Shadows находятся на уровне, сопоставимом с Assassin's Creed Odyssey, которая стала одной из самых успешных игр франшизы с точки зрения продаж. Несмотря на споры вокруг проекта, есть вероятность, что Assassin's Creed Shadows сможет помочь Ubisoft улучшить свои финансовые показатели.

Ubisoft уже несколько лет сталкивается с трудностями, включая закрытие студий и массовые сокращения. Помимо этого, инвестиции в Star Wars Outlaws не оправдали ожиданий компании, так как игра не показала желаемых результатов.