Однако, как будет реализован данный проект в условиях санкций, сказать сложно.

За последние несколько месяцев DeepSeek совершила значительный рывок в развитии, превратившись из «второстепенного проекта» в компанию, способную бросить вызов мировой индустрии искусственного интеллекта, выпустив собственные передовые модели LLM. Компания не только смогла составить конкуренцию GPT-4 от OpenAI, но и, по некоторым данным, добилась этого, имея ограниченные вычислительные ресурсы. Теперь согласно информации DigiTimes, DeepSeek рассматривает возможность разработки собственных ИИ-чипов, присоединяясь к другим ведущим игрокам в области ИИ, которые также движутся в этом направлении.

Хотя в отчёте мало конкретики о проектах DeepSeek в области создания чипов, упоминается, что компания запустила «масштабную кампанию по найму», привлекая экспертов в области полупроводников для руководства этим проектом. Однако, разработка ИИ-чипов — это сложный процесс, требующий налаженной цепочки поставок. Для китайских компаний, включая DeepSeek, основной проблемой остаётся доступ к передовым полупроводниковым технологиям из-за глобальных санкций. Единственным доступным источником SMIC, которая еще отстаёт от мировых лидеров в полупроводниковой отрасли.

Несмотря на торговые ограничения со стороны США, это не сдерживает DeepSeek, поскольку компания располагает оборудованием, сопоставимым с тем, что используют её конкуренты и, вероятно, имеет ещё больше ресурсов, которые пока не раскрываются. Компания также использует чипы Huawei Ascend AI для выполнения задач, связанных с выводом данных.

Идея создания собственных чипов для DeepSeek, безусловно, вызывает вопросы, учитывая, что компания пока не имеет таких инвестиций, как у OpenAI. Тем не менее, DeepSeek изучает эту возможность, что может способствовать увеличению разнообразия на рынке ИИ. Главный вопрос заключается в том, сможет ли компания довести свои разработки до стадии практического внедрения.