В компании подчеркнули, что не планируют выпускать моделей с повышенным объёмом памяти.

Фрэнк Азор, глава отдела маркетинга потребительских и игровых решений AMD, опроверг информацию о том, что видеокарта Radeon RX 9070 XT будет оснащена 32 ГБ памяти GDDR6. Ранее такие данные распространяли инсайдеры Chiphell, но теперь стало ясно, что эти слухи не соответствуют действительности.

Согласно официальным данным, Radeon RX 9070 XT будет иметь 16 ГБ памяти GDDR6. Графический процессор Navi 48, на котором основана карта, поддерживает 256-битную шину памяти. Видеокарта будет использовать память со скоростью 20 Гбит/с, что обеспечит пропускную способность до 644 ГБ/с. Инсайдеры Chiphell утверждали, что версия с 32 ГБ памяти может появиться к концу второго квартала текущего года, но Фрэнк Азор ясно дал понять, что такие планы отсутствуют. Удвоение объёма памяти при сохранении 256-битной шины не привело бы к увеличению пропускной способности, если бы AMD не использовала более быструю память, что также не планируется.

Хотя RX 9070 XT не получит 32 ГБ памяти, это не исключает возможности появления такой конфигурации в других моделях, например, в гипотетической RX 9080. Однако, такие слухи пока не подтверждены, и их реализация кажется маловероятной.

AMD продолжает придерживаться своих планов, и Radeon RX 9070 XT выйдет с 16 ГБ памяти GDDR6. Это подтверждает, что компания сосредоточена на оптимизации производительности и стоимости своих продуктов, а не на гонке за максимальными объёмами памяти.