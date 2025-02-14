Россия вышла из организации в 2014 году, после событий в Крыму.

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из «Большой восьмёрки» (G8) в 2014 году было ошибкой и выразил желание вернуть страну в состав организации. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Трамп также подчеркнул, что доверяет президенту России Владимиру Путину и верит в его стремление к миру.

На пресс-конференции американский лидер отметил, что хотел бы, чтобы G7 снова стала G8. По его словам, Россия играет важную роль в мировых делах, и её участие в организации могло бы способствовать решению ключевых международных проблем. Трамп напомнил, что Россия входила в состав «Большой восьмёрки» с 1997 по 2014 год. Однако, после событий в Крыму весной 2014 года страна вышла из организации и формат был сокращён до G7.

Президент США также рассказал, что ранее обсуждал с Владимиром Путиным вопрос сокращения ядерного вооружения. Трамп выразил желание продолжить работу в этом направлении и довести начатые переговоры до конца.

«Я доверяю Путину. Я верю, что он хочет мира», — заявил Трамп, подчеркнув важность диалога между двумя странами.

Инициатива Трампа вызвала неоднозначную реакцию. Однако Трамп считает, что включение России в G7 могло бы стать шагом к улучшению отношений между Москвой и Западом. Заявление о возможном возвращении России в G7 подчеркивает его стремление к пересмотру международных отношений и поиску новых подходов к решению глобальных проблем.

В то же время в Евросоюзе заявляют, что поддержат Киев, если он откажется принимать соглашения достигнутые между Москвой и Вашингтоном. В ЕС опасаются, что Трамп и Путин договорятся без участия Украины и Европы.