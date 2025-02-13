Однако, на рынок данные модели поступят уже в следующем месяце

Корпоративный вице-президент и генеральный менеджер AMD по работе с клиентами Дэвид Макафи подтвердил, что компания проведёт презентацию, посвящённую новым видеокартам серии RDNA4. Мероприятие состоится через две недели и будет транслироваться на YouTube. Хотя точная дата запуска продуктов пока не объявлена, AMD подтвердила, что релиз состоится в начале марта.

На мероприятии AMD раскроет полные характеристики, цены и данные о производительности видеокарт серии RX 9070. Эта информация не была представлена на выставке CES 2025, что делает предстоящую презентацию особенно важной для поклонников бренда.

Анонс AMD последовал всего через несколько часов после того, как Nvidia подтвердила даты запуска своей серии RTX 5070. Это указывает на то, что AMD, вероятно, ждала действий конкурента, чтобы скорректировать свои планы. Более того, AMD изменила схему наименования своих видеокарт, чтобы они лучше соответствовали линейке Nvidia, подчеркивая прямую конкуренцию между RX 9070 и RTX 5070.

AMD ранее заявляла, что архитектура RDNA4 заслуживает отдельного мероприятия, и теперь это обещание выполняется. Презентация запланирована на 28 февраля, что всего на неделю и один день позже запуска RTX 5070 Ti. Это создаёт интригу вокруг того, сможет ли AMD предложить достойную альтернативу новым продуктам Nvidia.

Ожидается, что серия RX 9070 будет включать несколько моделей, таких как RX 9070 XT и RX 9070, которые напрямую конкурируют с RTX 5070 Ti и RTX 5070. AMD также может представить новые технологии, такие как улучшенная поддержка Ray Tracing и FSR.

Презентация AMD 28 февраля станет ключевым событием для игрового сообщества. Поклонники бренда надеются, что новые видеокарты не только составят конкуренцию Nvidia, но и предложат уникальные преимущества, которые сделают их привлекательным выбором для геймеров.