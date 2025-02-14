Похожее решение для компьютеров компании могут представить уже до конца этого года

Слухи о сотрудничестве между Nvidia и MediaTek уже давно вызывают интерес, и их интенсивность возросла после объявления о планах компаний представить специализированную систему на кристалле для ПК с поддержкой ИИ к середине 2025 года. Теперь, как сообщает DigiTimes, существует вероятность, что Nvidia и MediaTek также могут создать чип для смартфонов с расширенными ИИ-возможностями. Хотя детали этого устройства пока не раскрыты, такая идея выглядит логичной, поскольку Nvidia ранее заявляла о своих амбициях в области персонализированных чипов.

Данное сотрудничество нацелено на то, чтобы произвести революцию в сегменте ПК, предложив ИИ-чип, который восполнит существующие пробелы в производительности. Предполагается, что он будет использовать 3-нм техпроцесс от TSMC в сочетании с архитектурой ARM. Оптимизм по поводу потенциала этого чипа велик, так как MediaTek уже имеет опыт в разработке индивидуальных чипов, а объединение с Nvidia может привести к впечатляющим результатам в области производительности и графических вычислений.

Аналогичным образом, Nvidia имеет возможность удивить рынок, выпустив чип для смартфонов, интегрирующий искусственный интеллект. На самом деле, рынкам требуется производительная альтернатива, поскольку чипы Exynos от Samsung не оправдывают ожиданий, оставляя Qualcomm и MediaTek в качестве основных конкурентов. Интересно будет наблюдать, как Nvidia разработает энергоэффективные ядра GPU, учитывая её опыт сотрудничества с Nintendo и чипом Tegra. Однако, сведения о мобильном чипе Nvidia пока остаются загадкой.