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Zelikman
XFX выпустит вариант Radeon RX 9070 XT Magnetic Air с магнитными вентиляторами
Пользователи смогут без проблем снимать вентиляторы для обслуживания и чистки, не разбирая при этом видеокарту

Недавние утечки о появлении видеокарт Radeon RX 9070 в канадском магазине оказались правдивыми. В отличие от ASUS, Gigabyte и Sapphire, которые пока хранят молчание о предстоящем обновлении линейки RDNA4, такие партнёры AMD, как ASRock и XFX, уже подтвердили свои модели, подав сертификацию в RRA.

Список сертифицированных карт пока невелик, но он будет расширяться по мере приближения релиза. Среди подтверждённых моделей: ASRock RX 9070 Challenger, XFX Radeon RX 9070 XT MERCURY RGB OC, XFX Radeon RX 9070 XT Magnetic Air, XFX Radeon RX 9070 XT SWIFT, XFX Radeon RX 9070 QUICKSILVER OC, XFX Radeon RX 9070 SWIFT OC.

Одной из ключевых новинок станет дизайн Magnetic Air от XFX. Эта технология позволяет пользователям снимать или заменять вентиляторы для очистки без необходимости разборки видеокарты. Хотя это незначительно влияет на воздушный поток, такая функция добавляет удобства в обслуживании. Кроме того, эти карты оснащены термопрокладками с фазовым переходом для улучшения теплоотвода. XFX также подтвердила, что версия RX 9070 без индекса XT будет оснащена 16 ГБ памяти. Это важный момент, так как AMD пока официально не раскрывала деталей о данной модели.

ASRock представила свою первую модель RX 9070 — Challenger. Это карта базового уровня с рекомендованной розничной ценой, стандартным кулером и, вероятно, без заводского разгона. Несмотря на то, что ASUS, Gigabyte и Sapphire предоставили AMD образцы для стенда на CES, они пока не анонсировали свои модели RX 9070. Возможно, это связано с неопределённостью, окружающей запуск новой линейки. Ожидается, что в ближайшие недели появятся дополнительные подтверждения и подробности о новых видеокартах.

#amd #видеокарты #radeon #xfx #rx 9070 xt #magnetic air
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