Также ведомство планирует приобрести аналогичные варианты BMW X5 и X7

Ресурс Drop Site, управляемый Райаном Гримом, выявил значительную выгоду для Tesla, основанную на прогнозе закупок, подготовленном Госужарственным департаментом соединённых Штатов Америки на 2025 год.

Как видно из выделенной строки, Госдепартамент намерен закупить «бронированную Tesla» стоимостью около 400 миллионов долларов.

Предположительно, термин «бронированный» указывает на Cybertruck, известный своей цельнометаллической конструкцией. Либо же Tesla рассматривает возможность создания абсолютно нового защищённого автомобиля специально для нужд правительства Соединённых Штатов.

В перечень покупок Госдепартамента входят и защищённые автомобили BMW X5/X7, а также неуказанный бронированный седан и неуточнённый защищённый электромобиль.

Одновременно с этим, как упоминалось ранее, в январе 2025 года продажи Tesla в Европе снизились на 47,7% по сравнению с прошлым годом и составили всего 5517 автомобилей, в то время как в январе 2024 года было продано 10 556 единиц. В Штатах же продажи Tesla остаются под давлением, несмотря на повышенный спрос в четвёртом квартале 2024 года. Это, предположительно, связано с возможным отменой налогового кредита на электромобили в 2025 году, а также предстоящим выпуском модели Y Juniper.