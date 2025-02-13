Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Crytek закрывает проект Crysis 4 и увольняет 15% сотрудников своей франкфуртской студии
Сокращено будет 60 человек из штата в 400 сотрудников.

Компания Crytek объявила о сокращении 15% сотрудников своей франкфуртской студии, что составляет 60 человек из 400. Одновременно с этим разработка Crysis 4 была остановлена ещё в третьем квартале 2024 года. Теперь студия сосредоточится на поддержке Hunt: Showdown 1896 и развитии движка CryEngine.

Пострадавшие сотрудники получат выходное пособие. Решение о прекращении работы над Crysis 4 было принято ранее, но официально объявлено только сейчас. Разработчики, ранее занятые в проекте, уже в прошлом году были переведены на Hunt: Showdown 1896.

Шутер Hunt: Showdown, выпущенный в 2019 году, в августе 2024 года был переведён на обновлённый CryEngine 5.11. Это принесло игре значительные графические улучшения и новое название — Hunt: Showdown 1896. Проект, работающий по модели live-сервиса, приносит Crytek стабильный доход благодаря продаже внутриигрового контента.

В своём сообщении в X (Ранее Twitter) компания объяснила, что увольнения стали необходимыми для сохранения финансовой устойчивости. Несмотря на успех Hunt: Showdown 1896, меры по сокращению затрат оказались недостаточными. Теперь студия планирует сосредоточиться на дальнейшем развитии игры, включая улучшения и добавление нового контента.

Crysis 4 была анонсирована ещё в 2022 году как «настоящий шутер следующего поколения». Однако, в обозримом будущем игра не выйдет. Серия Crysis известна своими высокими требованиями к оборудованию, а вопрос «Потянет ли Crysis?» стал мемом в игровом сообществе.

Помимо Hunt: Showdown, Crytek планирует активнее продвигать лицензирование своего движка CryEngine. Одним из недавних примеров его использования стала игра Kingdom Come: Deliverance 2. Таким образом, Crytek делает ставку на уже успешные проекты и технологии, чтобы обеспечить стабильность в условиях текущих вызовов.

#crytek #crysis 4 #hunt: showdown 1896
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый поворот в деле о потерянных 7500 ВТС — владелец HDD с $750 млн намерен купить городскую свалку
20
Samsung планирует обновить 48 смартфонов Galaxy до One UI 7 в феврале и марте
+
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
Квантовый компьютер в США с 5 564 кубитами впервые рассчитал задачу с коллапсом "ложного вакуума"
3
Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
2
GeForce GTX 1650 смогла потянуть ААА-игры 2025 года c высоким FPS
4
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
1
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
7
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
6
ВСУ продемонстрировали Sivalka VM8 – аналог российских ТОС «Солнцепёк» и «Буратино»
4
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
2
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
3
В Hardware Unboxed предположили, почему NVIDIA не стала выпускать RTX 4050 и RTX 5050
6
В Москве, рядом со станцией метро «Шелепиха», возможно, появится небоскреб нестандартной формы
2
SAPPHIRE опубликовала тизер видеокарты серии Radeon RX 9070 в исполнении PURE
3
Эксперты опровергли информацию о том, что GeForce RTX 5060 получит версию с 16 ГБ VRAM
1
В Civilization 7 добавят атомный век, пиратов и другие цивилизации
2
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
9

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
11
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
16
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
40
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
83
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
4
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
17
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
2
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
5

Сейчас обсуждают

mayday30
06:30
Как же так. Всегда читал, что в Германии невозможно уволить почти что.
Crytek закрывает проект Crysis 4 и увольняет 15% сотрудников своей франкфуртской студии
Михаил Авраменко
06:27
Хорошо мы выдрессировали трусикера, теперь он выполняет любую команду по первому же нашему приказу 🙂
Российский Су-57 обладает самой большой дальностью сверхзвукового полета
[IRanPast]
06:26
И это пишет безправный раб...
Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились о переговорах по конфликту на Украине
ebatorуа
06:25
я в одну только играю и она в 2016г вышла.Мне 1070 вполне хватает для этого.Я ещё для дополнительного обогрева квартиры,при ниже -10 когда на улице,запускаю две рдр2 на ней,а сам сажусь играть в треть...
Цены на видеокарты RTX 5090 выросли на 300-400 долларов из-за новых пошлин Трампа
Михаил Авраменко
06:20
Теперь не Россия будет платить Окраине репарации, а Окраина будет платить репарации америке 😁
Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились о переговорах по конфликту на Украине
Алексей Белоусов
06:18
Даже если 9070 будет стоить 400$ у нвидиа будет 90% продаж
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
Михаил Авраменко
06:18
Всё идёт по плану - твою недострану поделим а твоих укронацистких свинобратьев максимально помножим на ноль 😉👍
Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились о переговорах по конфликту на Украине
PanzerK
06:16
Да да... утешай себя... бездарность...
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Михаил Авраменко
06:16
Дружно порадуемся за "успехи" проебалтов.
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
AntonHT
06:13
Зря так поступают. Серия игр реально крутая, ни одной игры не было плохой, за нее не жалко и заплатить. Системные требования конечно лютые, но оно того стоило, а может я не прав и просто херовая оптим...
Crytek закрывает проект Crysis 4 и увольняет 15% сотрудников своей франкфуртской студии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем