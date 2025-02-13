Сокращено будет 60 человек из штата в 400 сотрудников.

Компания Crytek объявила о сокращении 15% сотрудников своей франкфуртской студии, что составляет 60 человек из 400. Одновременно с этим разработка Crysis 4 была остановлена ещё в третьем квартале 2024 года. Теперь студия сосредоточится на поддержке Hunt: Showdown 1896 и развитии движка CryEngine.

Пострадавшие сотрудники получат выходное пособие. Решение о прекращении работы над Crysis 4 было принято ранее, но официально объявлено только сейчас. Разработчики, ранее занятые в проекте, уже в прошлом году были переведены на Hunt: Showdown 1896.

Шутер Hunt: Showdown, выпущенный в 2019 году, в августе 2024 года был переведён на обновлённый CryEngine 5.11. Это принесло игре значительные графические улучшения и новое название — Hunt: Showdown 1896. Проект, работающий по модели live-сервиса, приносит Crytek стабильный доход благодаря продаже внутриигрового контента.

В своём сообщении в X (Ранее Twitter) компания объяснила, что увольнения стали необходимыми для сохранения финансовой устойчивости. Несмотря на успех Hunt: Showdown 1896, меры по сокращению затрат оказались недостаточными. Теперь студия планирует сосредоточиться на дальнейшем развитии игры, включая улучшения и добавление нового контента.

Crysis 4 была анонсирована ещё в 2022 году как «настоящий шутер следующего поколения». Однако, в обозримом будущем игра не выйдет. Серия Crysis известна своими высокими требованиями к оборудованию, а вопрос «Потянет ли Crysis?» стал мемом в игровом сообществе.

Помимо Hunt: Showdown, Crytek планирует активнее продвигать лицензирование своего движка CryEngine. Одним из недавних примеров его использования стала игра Kingdom Come: Deliverance 2. Таким образом, Crytek делает ставку на уже успешные проекты и технологии, чтобы обеспечить стабильность в условиях текущих вызовов.