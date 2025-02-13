Новинка получит существенное улучшение в плане игровой производительности

Snapdragon 6 Gen 4 от Qualcomm представляет из себя новое решение среднего сегмента для смартфонов, которое в первую очередь обеспечивает примерно на 30% более высокую производительность графического процессора в сравнении с предыдущими моделями. Среди производителей, планирующих использовать данный чип, имеются Honor, Oppo и Realme, которые, как ожидается, выпустят новые модели в ближайшие месяцы.

Qualcomm сообщает о плюсах производительности Snapdragon 6 Gen 4: увеличение на 11% для CPU по тесту Geekbench 6.2 Single-Core и на 29% для видеоядра по GFXBench Aztec Ruins. Кроме того, данный чип на 12% эффективнее по сравнению с предыдущим поколением, Snapdragon 6 Gen 3. Согласно техническому описанию, Snapdragon 6 Gen 4 имеет восемь ядер, из которых одно основное с частотой 2,3 ГГц, три производительных с частотой 2,2 ГГц и четыре эффективных с частотой 1,8 ГГц. В предыдущем поколении использовались четыре ядра типа Arm Cortex-A78 и Cortex-A55.

Qualcomm не предоставляет детальной информации о процессорных ядрах, используемых в Snapdragon 6 Gen 4. Тем не менее, название «Kryo» намекает на то, что в разработке участвуют ядра от Arm, а не реализация собственного дизайна «Oryon». С высокой вероятностью, компания обновила чип, внедрив более современные качественные ядра ЦП по сравнению с предшествующими Arm Cortex-A78 и Cortex-A55. Что касается графического процессора, в технических спецификациях он просто обозначен как Adreno GPU, без дополнительных подтверждений. Указывается, что производительность увеличилась на 29%.

В области камеры и сетевых функций изменений не произошло. Процессор обработки изображений под названием Spectra по-прежнему поддерживает работу с тремя камерами по 16 МП при 30 кадрах в секунду в режиме «нулевой задержки затвора». Также возможна комбинация из 32 МП и 16 МП с двумя камерами или до 48 МП с одной. Эти характеристики сопоставимы с решением Snapdragon 6 Gen 3. Тот же принцип касается встроенного сотового модема, который, умея обеспечивать скорость до 2,9 Гбит/с в нисходящем канале 5G, должен соответствовать ранее используемому модему Snapdragon X62.

Тем не менее, Qualcomm анонсировала обновление для NPU. Теперь, помимо INT16 и INT8, возможна также обработка INT4. Кроме того, компания интегрирует так называемый Sensing Hub, который будет поддерживать приложения ИИ, функционирующие эффективно в фоновом режиме. Это может быть полезно, к примеру, для распознавания лиц или активации голосовых помощников по «горячим» словам. Также будет представлен небольшой специализированный нейропроцессор, предназначенный исключительно для обработки звуковых сигналов и информации от датчиков.