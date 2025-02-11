Автомобили будут продаваться под брендом BelGee, а их стоимость стартует от 2,83 миллиона рублей

Минская компания BelGee начала выпуск седанов Geely Preface, сообщает Belta.by. В Беларуси автомобили, собранные на местном уровне, уже доступны для покупки: предлагаются две комплектации по цене 2,83 и 2,94 миллиона рублей, что делает этот седан значительно более доступным по сравнению с ценами в России. По информации руководства, планируется также выводить эти модели на российский рынок.

В настоящее время сборка осуществляется с использованием крупноузлового метода, однако, при увеличении спроса предприятие готово перейти на полный цикл производства с включением процессов сварки и покраски кузовов. Первая партия автомобилей составила 165 единиц, а до конца года ожидается выпуск еще около тысячи автомобилей.

Как и в России, в Республике Беларусь Geely Preface предлагает двухлитровый турбированный двигатель мощностью 200 лошадей, который работает в паре с семиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Разгон до 100 км/ч для этого седана занимает 7,1 секунды, а средний расход топлива составляет 7,2 литра на 100 километров. В России стартовая цена на базовую версию Preface равна 3 359 190 рублей.

Белорусская компания имеет лицензию на производство некоторых моделей Geely, собирая их на своих мощностях и реализуя под собственным брендом. Например, летом прошлого года на российском рынке начал продаваться кроссовер Belgee X70, а недавно с нашего рынка был снят его китайский аналог — Geely Atlas Pro. При этом в сентябре появлялась информация о том, что модель Geely Preface, следуя примеру кроссовера Tugella, может получить новое имя — Knewstar для России.