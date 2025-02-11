В ведомстве заявили, что данные транспортные средства не отвечают ряду требований

Росстандарт сообщил о приостановлении действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для китайских грузовиков Shacman модели SX3258. Это решение фактически запрещает как продажу уже импортированных автомобилей, так и ввоз новых. Причиной такого шага стало представление грузовиков как угрозы для безопасности дорожного движения. На днях российский представитель компании Shacman утверждал, что информация о предстоящем отзыве ОТТС на данную модель не соответствует действительности.

В Росстандарте уточнили, что грузовые автомобили Shacman SX3258 не соответствуют ряду обязательных стандартов по нескольким параметрам. В частности, эти машины оборудованы защитными брусами и боковыми устройствами, которые не отвечают установленным нормам. В случае ДТП с участием легкового автомобиля, пассажиры могут получить серьёзные травмы.

Грузовики были признаны чрезмерно шумными. Высокий уровень шума был обозначен как фактор, вызывающий производственный стресс, что в свою очередь может привести к усталости водителей, что повышает риск аварий и может негативно сказаться на их здоровье.

Кроме того, Росстандарт не только запретил продажу этих грузовиков, но и выдал ряд предписаний российскому представительству марки. Компании «Шакман Моторс» предстоит организовать отзывную кампанию, чтобы доработать уже находящиеся в эксплуатации грузовики и исправить выявленные проблемы у новых моделей. Как сообщается в ведомстве, в Россию было ввезено около 15 тысяч потенциально опасных грузовиков данной марки, из которых более двух тысяч уже проданы и используются в работе.

По информации «Автостата», в январе марка Shacman заняла третью позицию среди продаж крупных грузовиков. Первое место занимает китайская компания Sitrak, а второе — КамАЗ.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов ранее отмечал, что необходимо усилить контроль за сертификацией и проверкой автомобилей из Китая. Он подчеркнул, что подобные меры уже внедряются для грузовых автомобилей, и у трёх китайских марок были обнаружены значительные нарушения. Однако министр не стал называть эти бренды.