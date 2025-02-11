Однако процесс сжатия требует определённых ресурсов и может отразиться на общей производительности

Nvidia представила новую бета-версию своего набора RTX, в который добавлен «нейронный рендеринг», открывающий перспективы для будущего игр. Технология DLSS уже применяет искусственный интеллект для увеличения разрешений игр и генерации дополнительных кадров, но новые шейдеры ИИ от Nvidia делают ещё один шаг вперёд.

Одной из самых примечательных особенностей этих ИИ-функций является RTX Neural Materials. Эта технология использует искусственный интеллект для оптимизации сложных материалов, что позволяет визуализировать их до пяти раз быстрее. Это открывает возможность использования более детализированных ресурсов в играх. Кроме того, RTX Mega Geometry осуществляет перерасчёт геометрии объектов в реальном времени, что обеспечивает трассировку лучей с повышенным разрешением и, как следствие, более реалистичное освещение.

С другой стороны, RTX Neural Texture Compression предназначен для обработки и сжатия тысяч текстур менее чем за минуту. Это позволяет уменьшить использование видеопамяти до одной седьмой по сравнению с традиционными методами сжатия текстур, сохраняя при этом аналогичное качество.

Недавнее видео Compusemble демонстрирует работу RTX Neural Texture Compression и показывает, что сжатие, основанное на искусственном интеллекте, может снизить объём памяти для 2K до 96% по сравнению с эталонными текстурами. Тем не менее, средняя частота кадров уменьшается на 5,6%, поскольку процесс сжатия текстур требует определённых вычислительных ресурсов. При увеличении разрешения разница в производительности становится еще более заметной. Для текстур в формате 4K средний FPS у Nvidia GeForce RTX 4090 падает почти в два раза.

Тем не менее, в играх, которые испытывают серьёзные проблемы из-за ограниченного объёма VRAM графических процессоров, применение сжатия текстур может значительно улучшить частоту кадров. Поскольку Neural Texture Compression использует тензорные ядра для расчетов, производительность на видеокартах GeForce RTX 5000 должна быть более эффективной по сравнению с предыдущими моделями.