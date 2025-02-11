Ютубер Omniwhatever провёл обширные тесты различных игр для обеих карт.

Запуск видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 и 5080 вызвал множество споров — и это мягко сказано. В частности, RTX 5080 разочаровал пользователей, продемонстрировав лишь незначительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью. RTX 5090 показал лучшие результаты, что было ожидаемо, учитывая на 33% большее число CUDA-ядр и увеличенный объём VRAM. Однако, недавний обзор на YouTube намекает на действительно впечатляющий прирост производительности RTX 5090 в специфической задаче: в виртуальной реальности со сверхвысоким разрешением.

RTX 5090 оснащен на 33% большим количеством CUDA-ядер, имеет TDP в 575 Вт и 32 ГБ видеопамяти GDDR7 на 512-битной шине, что обеспечивает значительное увеличение пропускной способности памяти — примерно на 79%. Эта высокая пропускная способность критически важна для VR с высоким разрешением.

К примеру, в Skyrim VR, видеокарта GeForce RTX 5090 продемонстрировала преимущество в 24,5% по сравнению с RTX 4090 — это умеренное улучшение согласуется с результатами игровых тестов. При разрешении 300% RTX 5090 показывает впечатляющее увеличение производительности примерно на 50%. В Outer Wilds VR данная карта достигает еще более значительных результатов, уступая лишь 65% с разрешением 400%.

В Red Matter 2 RTX 5090 повышает плавность игру, опережая RTX 4090 на поразительные 152% при разрешении 400%. Omniwhatever также провёл обширные тесты различных игр для обеих карт, и RTX 5090 последовательно демонстрировала значительно улучшенную производительность.