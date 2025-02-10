Обе компании одновременно заявили о грядущей реорганизации

Китайские автопроизводители Dongfeng и Changan почти одновременно анонсировали предстоящие изменения в своей организационной структуре. Подробности о планах пока не раскрыты, но издание Cnevpost заявляет о возможном объединении. Если слияние состоится, это создаст пятый по величине автоконцерн в мире по объёмам производства.

Оба производителя сообщили о намерении провести реорганизацию среди своих основных акционеров, что может привести к изменениям в их составе. В официальных заявлениях Dongfeng и Changan не упоминают друг друга. Тем не менее, в китайских СМИ уже появились слухи о вероятном объединении компаний. Основными мотивами для слияния называют необходимость стандартизации поставок и технологий, а также стремление к объединению ресурсов для повышения эффективности.

Если объединение состоится, совокупный годовой объём продаж нового альянса превысит 4,5 миллиона автомобилей, что превратит его в более крупную компанию, чем сегодняшнее лидирующее предприятие в Китае - BYD. По итогам 2024 года ведущими игроками на мировом автопроме останутся Toyota, Volkswagen и Hyundai-Kia.

Согласно предварительной информации, руководство нового альянса будет состоять из высших менеджеров Dongfeng, тогда как председатель Changan Чжу Хуаронг не займет никакой должности и в 2025 году выйдет на пенсию.

В конце минувшего года сообщалось о планах создания еще одного крупного холдинга, в котором основными участниками должны были стать Nissan и Honda. Однако, согласно последним данным, Nissan решил отказаться от объединения, так как руководство Honda намеревалось подчинить себе данную компанию.