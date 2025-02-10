Разработчики заявляют, что не имеют достаточных ресурсов для крупной маркетинговой кампании, и расходуют их именно на качество игры

Крис Калейки, бывший разработчик World of Warcraft, готовит к выходу свою новую экшен-ролевую игру, которая появится в раннем доступе. Он не испытывает особых опасений по поводу запуска, полагая, что, если игра действительно качественная, её заметят нужные пользователи.

Калейки, который провёл 13 лет, создавая классы для WoW, стремится изменить своё положение с помощью своей новой студии Notorious Studios и проекта Legacy: Steel & Sorcery, который запустится в раннем доступе 12 февраля. Несомненно, выход любой игры в современных условиях сопряжён с риском, ведь игр слишком много, и у игроков нет возможности следить за всеми одновременно. Тем не менее, в интервью он отметил, что очень рад предстоящему запуску, добавив, что «в некотором роде» испытывал больше волнения во время первого альфа-теста для друзей и близких, поскольку не знал, как отреагирует публика.

«Некоторые игроки проводят в ней по 60 часов в неделю. Следовательно, для нее существует аудитория. Есть люди, которым она интересна. Мне кажется, это увлекательно», — заявил разработчик.

Несмотря на все внешние сложности, Калейки продолжает утверждать, что из-за ограниченного бюджета компания не может провести крупную маркетинговую кампанию, все ресурсы направлены на качество игры. Он отмечает, что Valve отлично справляется с тем, чтобы находить игры, которые нравятся пользователям или приносят им удовольствие.

«Всё, что в наших силах, — это создать качественную игру, что во многих аспектах обнадеживает нас, но также это очень сложно, так как нет простых способов продвинуть свою игру, как это было 20 лет назад», — добавил Калейки.



