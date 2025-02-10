Также инсайдер ожидает, что производительность RTX 5070 и 5070 Ti будет ниже, чем у новых моделей AMD

После релиза RTX 5080 и RTX 5090 пришло время ожидания нового поколения видеокарт среднего сегмента, таких как RTX 5070 и 5070 Ti. Nvidia представила полные характеристики и ценовые категории для обоих графических процессоров, однако, конкретная дата выхода пока не была озвучена

Команда AMD также провела собственные тестирования, подробно описав ожидаемую производительность RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Тем не менее, тесты Nvidia для этих моделей, откровенно говоря, не впечатляют. Таким образом, их результаты не могут служить надёжным показателем реального прироста производительности по сравнению с картами серии RTX 40. К счастью, ресурс Moore's Law Is Dead поделился данными о фактической производительности RTX 5070 и RTX 5070 Ti. Кроме того, утечка содержит некоторые интересные сведения о первой партии RTX 5070 Ti.

По данным, предоставленным MLID, как RTX 5070, так и RTX 5070 Ti не вызывают особого восхищения. Утверждается, что RTX 5070 Ti лишь на 5-10% быстрее по сравнению с RTX 4070 Ti SUPER в режиме растеризации, а прирост при трассировке лучей составляет около 8-15%. Таким образом, RTX 5070 Ti вряд ли сможет соперничать с RX 9070 XT, который, как ожидается, превзойдет RTX 4080 и почти догонит RX 7900 XTX. Что касается RTX 5070, то, по словам MLID, прирост в растеризации составляет всего 10-20% относительно RTX 4070, и при трассировке лучей не фиксирует улучшений. Интересно, что выход нового адаптера планируется на начало марта, как раз к запускц RX 9070 и RX 9070 XT.

Если информация о производительности RTX 5070 окажется верной, Nvidia может оказаться в невыгодном положении перед RX 9070, который, по слухам, превзойдет RTX 4070 Ti и RX 7900 GRE. Это поставит RX 9070 на шаг впереди RTX 5070, учитывая, что RTX 4070 Ti примерно на 22% быстрее RTX 4070.

Доводы в пользу RX 9070 становятся еще более убедительными, когда принимается во внимание наличие 16 ГБ видеопамяти, что на 4 ГБ больше, чем у RTX 5070, а также вероятность того, что его цена будет ниже 549 долларов, объявленной для RTX 5070. Аналогичная судьба ожидает RTX 5070 Ti, как и его более старших собратьев, в плане доступности при запуске. Согласно информации от MLID, начальные поставки RTX 5070 Ti, хоть и будут лучше, чем у RTX 5090, будут «очень ограниченными». Таким образом, игрокам стоит готовиться к новому бумажному запуску, если выводы MLID окажутся верными.

В конечном итоге, все выглядит так, как будто у AMD есть все шансы обойти Nvidia в среднем ценовом сегменте. Компании просто необходимо предложить цену для RX 9070/XT, которая будет значительно ниже, чем у RTX 5070/Ti, и обеспечить достаточные запасы для успешного старта.