Компания входит в состав концерна Volkswagen и вынуждена будет сократить расходы, если ЕС не скорректирует тарифы на ввоз китайских автомобилей.

Компенсационные пошлины, установленные Еврокомиссией на ввоз электромобилей из Китая в Европу, серьёзно сказались на местной автомобильной промышленности. Бренд SEAT, входящий в состав Volkswagen, готовится к массовым сокращениям. Ожидается, что будет потеряно до 1500 рабочих мест, сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Уэйна Гриффитса.

С октября SEAT, занимающийся продажей автомобилей в Европе под брендами Seat и Cupra, вынужден уплачивать дополнительный сбор в размере 20,7% сверх стандартной 10-процентной таможенной пошлины на электрокроссоверы Tavascan. Эти автомобили производятся в китайской провинции Аньхой на совместном предприятии, в котором контрольный пакет акций принадлежит Volkswagen.

Генеральный директор SEAT сообщил, что если пошлины не будут скорректированы в ближайший месяц, компании придётся снизить объёмы производства и сократить штат на 1500 сотрудников. В 2025 году производитель столкнётся с потерями в сотни миллионов евро по модели Tavascan, цена которой варьируется от 50 до 60 тысяч евро в зависимости от рынка.

Руководство SEAT и Volkswagen Group постоянно ведёт переговоры с представителями Европейского Союза относительно будущего Tavascan, но конкретного решения пока не достигнуто. Возможный отказ от выпуска модели с электродвигателем приведёт к новым проблемам. Компании нужно соответствовать среднему уровню выбросов в своём модельном ряде, иначе ей придётся уплатить штрафы за их превышение.