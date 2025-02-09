Пользователь использовал кабель от компании Moddiy. Расплавился также выход 12V-2Х6 в блике питания.

Участник Reddit под ником ivan6953 опубликовал фотографии видеокарты RTX 5090 Founders Edition с расплавленным разъёмом питания. При этом пользователь признал, что использовал сторонний кабель Moddiy вместо оригинального адаптера. Производитель кабеля заявляет о его соответствии стандартам ATX 3.0 и PCIe 5.0 с поддержкой мощности до 600 Вт, а также указывает на применение разъема 12V-2X6.

По информации ivan6953, инцидент произошёл во время игры в Battlefield 5 при потреблении энергии 500–520 Вт. Пользователь почувствовал запах гари и экстренно выключил систему, но повреждения уже возникли. Любопытно, что разъёмы расплавились как на стороне видеокарты, так и на блоке питания — подобные случаи редко встречались с RTX 4090.

Пользователь утверждает, что кабель был корректно вставлен и зафиксирован. Ранее он эксплуатировал этот же кабель с RTX 4090 без проблем. Всё же основными причинами произошедшего считают кабель Moddiy не соответствует заявленным характеристикам, или неполное подключение, несмотря на заверения пользователя.

Стоит отметить, что это первый подобный инцидент с RTX 5090. Официальные адаптеры NVIDIA, поставляемые с видеокартой, пока не вызывали нареканий. Компания оснастила новые карты более длинным и гибким кабелем, а разъём на адаптере теперь расположен под углом для снижения нагрузки в компактных корпусах.

Случай подчеркивает риски использования несертифицированных аксессуаров, даже если они позиционируются как совместимые. NVIDIA продолжает совершенствовать конструкцию разъёмов, но пока RTX 5090 остаётся эксклюзивным и малораспространенным продуктом. Возможно в будущем подобные случаи окажутся неединичными.