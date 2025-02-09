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Zelikman
Разработчики Civilization 7 обещают устранить большинство проблем со следующим обновлением 1.1.0
Выход патча намечен на март и будет включать как улучшения игрового опыта, так и повышение производительности

Серия игр Civilization является одной из самых долгоживущих и успешных в жанре стратегий. 6 февраля состоялся запуск раннего доступа к Civilization 7, что дало возможность владельцам Deluxe и Founders Edition начать свои игровые приключения раньше. Тем не менее, последняя стратегия Firaxis Games и 2K не смогла завоевать сердца многих геймеров.

Согласно SteamDB, Civilization 7 заполучила свыше 60 000 игроков в день своего релиза. Однако отзывы на Steam и обсуждения в Reddit свидетельствуют о разочаровании части аудитории. Чаще всего критикуют интерфейс, который считается сложным и неудобным. Также негативные отзывы получают плохая читаемость карты и отсутствие таких важных функций, как горячие клавиши, что вызвало много нареканий среди пользователей.

Многочисленные игроки выражают недовольство из-за недостатка функций и неполноты контента. Не предусмотрена возможность изменения названий городов и юнитов, количество карт ограничено, а звуковое оформление оставляет желать лучшего. Проблемы в многопользовательском режиме добавляют огорчений, поскольку задержки, отключения и отсутствие таких важных функций, как режим hotseat, негативно сказываются на игровом опыте. Для многих Civilization 7 выглядит как спешно выпущенный и недоделанный проект.

На Reddit игру уже охарактеризовали как «недоделанный хаос», и многие рекомендуют воздержаться от её покупки. Обзоры в Steam отображают схожую картину — из почти 8000 отзывов на момент анализа лишь 50% оказались положительными. Тем не менее, критики проявили понимание. На Metacritic игра получила 81 балл Metascore, что считается хорошим результатом. Однако пользовательская оценка, наиболее точно отражающая мнение игроков, по-прежнему отсутствует.

Firaxis, очевидно, серьёзно отнеслась к критике и представила ряд обновлений для совершенствования игры. Интерфейс будет переработан для повышения читаемости карты, упрощения взаимодействия и улучшения визуальных эффектов для более комфортного использования. Кроме того, запланированы бесплатные патчи на основе отзывов игроков.

Первый крупный апдейт 1.1.0 намечен на март и коснется дипломатии и механики искусственного интеллекта, что также должно повысить производительность и устранить различные ошибки. В целях большей прозрачности будущей разработки Firaxis также презентовала дорожную карту обновлений. Останется только ждать, достаточно ли будет этих усилий, чтобы вернуть расположение поклонников перед полным запуском Civ 7, который состоится 11 февраля.

#гейминг #видеоигры #стратегия #civilization 7
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