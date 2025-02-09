Это станет доступно благодаря новым 12-ядерными кластерам CCD.

Новая утечка информации от источника Moore's Law is Dead раскрывает подробности о будущей архитектуре AMD Zen 6. В отличие от предыдущих поколений, которые имели различные кодовые названия, Zen 6 будет объединена под общим именем Medusa. Основные линейки продуктов для ноутбуков получат названия Medusa Point и Medusa Ridge, настольные решения также будут выпускаться под маркой Medusa Ridge, а преемник Strix Halo появится как Medusa Halo.

Все три линейки продуктов будут использовать один и тот же 12-ядерный чиплет Zen 6 CCD. Пока неясно, будут ли в некоторых продуктах использоваться ядра Zen 6c, но если да, то они, вероятно, будут размещены на отдельном CCD. Кроме того, топовая модель Zen 6 для настольных ПК, условный Ryzen 9 11950X, наконец-то увеличит количество ядер с 16 до 24, используя два вышеупомянутых CCD. Это шаг вперёд, особенно на фоне планов Intel значительно увеличить количество ядер в своей архитектуре Nova Lake, и AMD явно не хочет отставать.

Но это ещё не всё. В этот раз AMD планирует использовать передовой производственный процесс TSMC 2 нм (N2), что станет значительным улучшением по сравнению с предыдущими поколениями, которые обычно отставали на один или два технологических узла. Однако, Zen 6 также будет включать элементы, изготовленные по технологии N3. Ранее сообщалось, что архитектура будет оснащена интегрированным графическим процессором UDNA. Кроме того, ходят слухи о версии Medusa Point с поддержкой 3D V-cache, хотя на данный момент эта информация не подтверждена.