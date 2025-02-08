Смартфон получит плоский экран с диагональю всего 6,3 дюйма

Всего через пару недель OnePlus может анонсировать новую модель OnePlus 13, что может обрадовать любителей компактных флагманов. Ожидается, что предполагаемый OnePlus 13 Mini с меньшим и более плоским экраном будет представлен в апреле, но, вероятно, назовут его OnePlus 13T. На данный момент информация касается только Китая. Она исходит от надёжного источника утечек Digital Chat Station, который также делится другими важными подробностями о планах OnePlus на 2025 год.

Согласно слухам, здесь будет использоваться 6,3-дюймовый экран и процессор Snapdragon 8 Elite, как в устройствах Xiaomi 15 или Vivo X200 Pro Mini. Серия OnePlus Ace, которая имеет большую популярность в Китае, не широко распространена за её пределами. Ожидается, что модели OnePlus Ace 5s и OnePlus Ace 5V с большими плоскими дисплеями появятся в продаже в мае, а новое поколение OnePlus Ace 6 в виде Ace 6 и OnePlus Ace 6 Pro будет выпущено в ноябре. Поклонников OnePlus ожидают интересные события в четвёртом квартале или начале 2026 года для международной версии.

Предполагается, что OnePlus 14 появится на рынке Китая в октябре и будет обладать большим плоским экраном и камерой Hasselblad. Говоря о Hasselblad, инсайдер поделился интересной информацией о компании Oppo. Согласно другому сообщению на Weibo, Oppo в настоящее время тестирует ранний прототип Find X9 Ultra с 200-мегапиксельным телеобъективом, аналогичным тем, что предлагают Vivo и Xiaomi. Стратегия с двойным перископом, похоже, продолжится, поэтому можно ожидать основную камеру на 50 мегапикселей и две перископические камеры – одну на 50 мегапикселей и другую на 200 мегапикселей.

Однако, будет ли Oppo Find X9 Ultra запущен в массовое производство до 2026 года, остаётся под вопросом. Первым, в свою очередь, станет Oppo Find X8 Ultra с двойной 50-мегапиксельной перископической камерой.