По его словам, новые проекты выглядят глупо и нацелены лишь на уничтожение огромного количества врагов и получение бессмысленных предметов





В интервью Videogamer Дэвид Бревик, создатель культовых игр Diablo и Diablo 2, высказал свои мысли о современном состоянии жанра ARPG. Его работы заложили основы целого направления, и некоторые из этих игр до сих пор привлекают сотни тысяч игроков. Бревик поделился своим мнением о некоторых современных проектах, не называя их напрямую.

«Мне кажется, что ARPG в целом стали двигаться в сторону быстрого уничтожения огромных скоплений врагов. Ваша сборка позволяет убивать всё подряд, чтобы получить больше дропа, повысить уровень и наслаждаться процессом, но экран при этом завален предметами, которые вам не нужны. Я не нахожу это таким глубоким и увлекательным, как в Diablo 2», — заявил он в интервью.

Хотя Бревик не упоминает конкретные названия, скорее всего, он имеет в виду Diablo 4 и Path of Exile 2. Обе игры делают акцент на массовом уничтожении врагов, что становится основным элементом геймплея. До выхода дополнения Vessel of Hatred Diablo 4 критиковали за огромное количество бесполезных предметов, которые буквально засоряли экран, что особенно раздражало игроков на консолях. Несмотря на многочисленные запросы сообщества, в игре до сих пор нет фильтра для добычи, что остается одной из самых ожидаемых функций.

Сюжетная линия Diablo 4 имеет свои сильные моменты, несмотря на некоторые недочёты. Однако, то же самое нельзя сказать о дополнении Vessel of Hatred. Что касается Path of Exile 2, то, судя по тому, что уже показано, игра может предложить интересную историю, особенно с элементами путешествий во времени. Однако обе игры имеют слишком высокий темп и низкую сложность для вовлечения игроков в процесс. По этой причине многие продолжают возвращаться к Diablo 2, где баланс между сложностью, темпом и увлекательностью был найден идеально.