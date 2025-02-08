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Zelikman
Крупные американские ритейлеры винят в повышении цен пошлины администрации Трампа
По словам представителей Newegg, минувший рост цен видеокарт ASUS и MSI связан именно с данным фактором

Видеокарты Nvidia RTX 5090 и RTX 5080 отличаются высокой стоимостью, а их приобретение затруднено из-за ограниченного количества на складах. По мнению Newegg, одного из крупнейших онлайн-магазинов компьютерной техники в США, рост цен связан с введением новых таможенных пошлин.

Ситуация не вызывает удивления. После победы на последних выборах президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары, экспортируемые из Китая. Поскольку многие технологические продукты, включая новейшие графические процессоры Nvidia, производятся в этом регионе, они также попали под действие новых тарифов.

Newegg подтверждает, что графические процессоры серии RTX 5000 поставляются из Китая. В результате пошлины включаются в общую стоимость для розничных продавцов, что в конечном итоге отражается на цене для потребителей. На этой неделе компании MSI и ASUS уже повысили цены на свои модели RTX 5080 и RTX 5090. Новые тарифы Трампа вступили в силу одновременно с этим повышением, и, по словам Newegg, рост цен напрямую связан с этими изменениями.

Теперь потребителям остаётся только ждать возможных распродаж или снижения цен в будущем. Пока что ситуация остаётся напряженной. По данным PC Mag, компания ASRock планирует перенести часть своих производственных мощностей из Китая в другие страны, такие как Вьетнам и Тайвань.

ASRock является одним из партнёров Nvidia по производству графических процессоров. Если другие производители последуют её примеру, со временем цены могут снизиться, так как тарифы больше не будут применяться. Однако, ASRock отмечает, что такой переход займёт время — возможно, несколько лет. До тех пор высокие цены на GPU, вероятно, сохранятся. С другой стороны, ASRock заявляет, что готова частично компенсировать дополнительные расходы.

«Мы можем покрыть часть затрат, но также немного увеличить цены, чтобы отразить возросшую стоимость», — сообщили в компании.

Это частично смягчает ситуацию для потребителей, так как некоторые продукты ASRock могут не подорожать. Однако, на данный момент это не имеет большого значения, поскольку такие GPU всё равно отсутствуют в наличии у розничных продавцов.

Вопрос о том, насколько оправдан рост цен, остаётся открытым. Розничные продавцы, такие как Newegg, вряд ли признают, что повышение цен превышает размер пошлин. С точки зрения потребителя, тарифы Трампа составляют 10%, но рост цен кажется несколько выше этого уровня. 

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5090 #rtx 5080
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