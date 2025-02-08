Введение пошлин в США не могло обойти стороной одного из ведущих производителей мобильных чипов.

Недавно Дональд Трамп подтвердил свои планы ввести специальные тарифы на импорт чипов. Эти меры направлены на стимулирование внутреннего производства в Соединённых Штатов. Особое внимание уделяется введению пошлин в размере от 25% до 100% на чипы, произведённые на Тайване. Такое решение вызвало недовольство среди тайваньских производителей чипов, которые начали разрабатывать стратегии для смягчения последствий. Среди них — компания MediaTek, один из ключевых игроков на рынке полупроводников, которая также готовится к возможным изменениям.

Во время презентации квартального отчёта генеральный директор MediaTek Рик Цай заявил, что компания активно готовится к потенциальным пошлинам. По его словам, MediaTek проводит моделирование, чтобы оценить возможные последствия новых тарифов. Цай отметил, что в текущем году влияние этих мер на компанию будет «управляемым», однако, подчеркнул непредсказуемость ситуации. Он также выразил неуверенность в долгосрочных последствиях тарифов, указав на множество переменных, которые могут повлиять на отрасль. Конкретные шаги компании в ответ на новые пошлины пока не раскрываются.

Помимо тарифов, технологическая индустрия сталкивается с вызовами со стороны китайского стартапа DeepSeek AI, который предлагает модели искусственного интеллекта по значительно более низкой цене по сравнению с конкурентами. Кроме того, модели DeepSeek AI, как сообщается, требуют менее сложных чипов, что ставит под вопрос целесообразность крупных инвестиций в производителей по типу NVIDIA и в центры обработки данных.

Также стоит отметить, что TSMC, крупнейший производитель чипов на Тайване, столкнётся с теми же тарифами. Согласно отчётам, компания рассматривает возможность повышения стоимости производства чипов на 15%, что значительно превышает ранее запланированные 5%.