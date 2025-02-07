Moore Threads и Baidu Kunlun также начнут предлагать решения для локальной обработки ИИ-задач

Недавно уже сообщалось о намерениях Huawei состязаться с Nvidia с помощью своего ИИ-чипа Ascend 910C. В настоящее время китайские производители графических процессоров, такие как Moore Threads и Baidu Kunlun, также активизировались в плане поддержки модели DeepSeek R1 в своих потребительских видеокартах, что подстёгивает соревнование за вычислительные мощности.

Компания Moore Threads начала внедрение поддержки моделей дистилляции DeepSeek. Утверждается, что эта поддержка доступна для моделей Moore Threads MTT S80 и MTT S4000, при этом последняя модель была специально разработана для рабочих нагрузок. В дополнение к этому компания внедрила поддержку модели DeepSeek в свой кластер KUAE, который, по слухам, является внутренним решением, специально созданным для задач ИИ с использованием графических процессоров MTT S4000.

Это, безусловно, значительное достижение для Moore Threads, поскольку возможность развертывания моделей ИИ DeepSeek на локальных системах поспособствует более широкому принятию продукции компании профессиональными пользователями. Видеокарты MTT S80 и MTT S4000 также могут быть использованы для задач вывода, что говорит о том, что производитель обеспечил обширную поддержку различных сценариев использования.

Таким образом, интеграция технологии DeepSeek в платформу KUAE подтверждает стратегический подход Moore Threads к развитию своих решений в области ИИ и создание конкурентоспособной инфраструктуры. Тем не менее, информации о производительности моделей DeepSeek на данных графических процессорах пока нет, но, вероятно, она будет значительно уступать возможностям, предоставляемым AMD и NVIDIA.

Кроме того, известная китайская компания Baidu создала собственный кластер искусственного интеллекта, использующий чипы Kunlun Core P800. Согласно данным MyDrivers, Core P800 демонстрирует производительность на 20-50% выше, чем аналогичные графические процессоры, поддерживает 8-битный вывод и предлагает значительно меньшую стоимость развертывания и обслуживания. Сообщается, что чипы полностью совместимы с моделями DeepSeek V3 и R1, а развертывание системы происходит относительно легко.

По слухам, кластер Baidu включает 30 000 графических процессоров Core P800 AI и должен быть запущен в ближайшее время. Достижения китайских производителей видеокарт наглядно демонстрируют, что их не останавливает глобальное влияние, и вместо этого они сосредоточились на переходе на отечественное оборудование, что гарантирует их устойчивость в будущем.