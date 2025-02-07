Из-за этого температура чипа поднимается выше 100 градусов даже с использованием трёхкулерного водяного охлаждения

AMD представила процессор Ryzen 5 7400F в конце января, предложив шестиядерный чип Zen 4 в качестве бюджетной альтернативы более современным процессорам Zen 5 из линейки Ryzen 9000. Первоначально релиз был ограничен китайским рынком, и недавний обзор на Bilibili показал, что AMD, возможно, пошла на некоторые компромиссы, чтобы достичь низкой цены.

Согласно обзору, Ryzen 5 7400F достиг своего теплового предела в стандартной конфигурации с TDP 65 Вт. Это вызвало подозрения, которые позже подтвердились. Между теплораспределителем (IHS) и кристаллом процессора использовался непаяный термоинтерфейсный материал. Это заметно отличается от обычного подхода AMD, которая традиционно применяет паяные конструкции для своих процессоров Ryzen. Исключение составляют только процессоры серии G, такие как Ryzen 7 8700G, в то время как все остальные модели Ryzen оснащались паяным соединением. Ранее было доказано, что паяное соединение значительно улучшает теплопроводность по сравнению с обычной термопастой, и Ryzen 5 7400F вновь подтверждает это.

В ходе тестирования обозреватель использовал Ryzen 5 7400F в паре с 360-мм СЖО DeepCool и оперативной памятью DDR5-6000, запустив бенчмарк Cinebench R23 для оценки тепловой и вычислительной производительности. Несмотря на то, что по производительности Ryzen 5 7400F почти соответствовал Ryzen 5 7500F, он быстро достиг своего теплового предела в 95 градусов, а в одном из случаев температура подскочила до 105 градусов при увеличении мощности до 98 Вт.

Убедившись, что система охлаждения установлена корректно, обозреватель снял теплораспределитель и обнаружил, что тепло от кристалла отводится только с помощью термопасты, а не паяного соединения.

Одной из возможных причин отказа от паяного соединения может быть стремление снизить затраты на производство. Также это может быть попытка предотвратить растрескивание кристалла из-за теплового расширения и сжатия, хотя для маломощного процессора, такого как Ryzen 5 7400F, это маловероятно.