Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В производстве Ryzen 5 7400F был использован стандартный термоинтерфейс вместо паяной конструкции
Из-за этого температура чипа поднимается выше 100 градусов даже с использованием трёхкулерного водяного охлаждения

AMD представила процессор Ryzen 5 7400F в конце января, предложив шестиядерный чип Zen 4 в качестве бюджетной альтернативы более современным процессорам Zen 5 из линейки Ryzen 9000. Первоначально релиз был ограничен китайским рынком, и недавний обзор на Bilibili показал, что AMD, возможно, пошла на некоторые компромиссы, чтобы достичь низкой цены.

Согласно обзору, Ryzen 5 7400F достиг своего теплового предела в стандартной конфигурации с TDP 65 Вт. Это вызвало подозрения, которые позже подтвердились. Между теплораспределителем (IHS) и кристаллом процессора использовался непаяный термоинтерфейсный материал. Это заметно отличается от обычного подхода AMD, которая традиционно применяет паяные конструкции для своих процессоров Ryzen. Исключение составляют только процессоры серии G, такие как Ryzen 7 8700G, в то время как все остальные модели Ryzen оснащались паяным соединением. Ранее было доказано, что паяное соединение значительно улучшает теплопроводность по сравнению с обычной термопастой, и Ryzen 5 7400F вновь подтверждает это.

В ходе тестирования обозреватель использовал Ryzen 5 7400F в паре с 360-мм СЖО DeepCool и оперативной памятью DDR5-6000, запустив бенчмарк Cinebench R23 для оценки тепловой и вычислительной производительности. Несмотря на то, что по производительности Ryzen 5 7400F почти соответствовал Ryzen 5 7500F, он быстро достиг своего теплового предела в 95 градусов, а в одном из случаев температура подскочила до 105 градусов при увеличении мощности до 98 Вт.

Убедившись, что система охлаждения установлена корректно, обозреватель снял теплораспределитель и обнаружил, что тепло от кристалла отводится только с помощью термопасты, а не паяного соединения.

Одной из возможных причин отказа от паяного соединения может быть стремление снизить затраты на производство. Также это может быть попытка предотвратить растрескивание кристалла из-за теплового расширения и сжатия, хотя для маломощного процессора, такого как Ryzen 5 7400F, это маловероятно.

#amd #процессор #чипы #охлаждение #ryzen 5 7400f
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под крышкой бюджетного процессора AMD Ryzen 5 7400F вместо припоя была обнаружена термопаста
4
Астрономы обнаружили самый крупный объект во Вселенной, тянущийся на 1.3 миллиарда световых лет
1
Завершена поставка турбовинтовых самолётов ТВС-2МС для авиакомпании «СибАэроКрафт»
2
Как четвёртое по размеру озеро на Земле превратилось в пустыню, оставив после себя песок и пыль
7
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
2
GeForce RTX 5060 получит обычный разъем 8-pin, но потребует мощный БП
2
Режим PCIe 4.0 всё чаще рекомендуется для решения проблем с отсутствием изображения на картах RTX 50
3
Роскомнадзор заблокировал миллионы SIM-карт с неверными данными
1
Покупателю эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080 попался экземпляр с задней панелью от RTX 5090
+
MSI и ASUS официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 50
10
Стартует промышленное производство процессоров Apple M5
+
AMD сообщают, что AM4 продаётся не хуже AM5
7
Геолог Ключарев оценил запасы редкоземельных металлов на Украине «на уровне средних по миру»
3
Специальная версия ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока похожа на слиток золота
1
Новый вертикальный кронштейн от Lian Li позволяет наклонять видеокарты и поддерживает PCIe 5.0
+
На Уралвагонзаводе показали обновлённый Т-90М, оснащенный комплексом активной защиты
2
Убытки проекта Boeing Starliner продолжают расти: общий ущерб превысил 2 млрд долларов
+
Новый автомобильный мостовой переход возведут между Сургутом и Нижневартовском
+
Samsung решила сочетать более тонкий дизайн Galaxy Z Fold7 с новым стилусом S Pen
1
Иран принял на вооружение авианосец для беспилотников
+

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
44
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
5
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
47
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
24
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
103
Тройка лучших фильмов о Дракуле
2
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
88
Сериал "Черные голуби" с Кирой Найтли — свежий взгляд на жанр шпионского триллера
3
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
1

Сейчас обсуждают

Андрей Макин
17:59
Взял 4 тб фанксянг с880 под файлопомойку на алике. Полет отличный. Система стоит на 2тб корсаре.
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
isfandiar isfandiar
17:59
Хочу подать Маска в суд за то что он поставил меня в опаснось тем что портит атмосферу который окружает меня!
Неудачные испытания космического корабля SpaceX Starship уже привели к экологическим проблемам
Андрей Макин
17:55
Хотя бы на 7900
Аналитики разделились в оценках перспектив AMD на фоне доминирования NVIDIA
beltar
17:55
>Моя основная игровая платформа — это консоли. Сочувствую. Видеокарту купить деньги нашел, сделать нормальный системник, чтобы карта не перегревалась, не нашел.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Windmark_
17:48
С продажей жилья оставил r2000db , вот они маленькие , а играли замечательно .
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Семён Сидорин
17:44
Убогий дизайн не вкусовщина, а факт, абсолютному большинству он не зашёл... Касательно сайта все верно в остальном... Нах ломать то что работало почти 10лет
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Семён Сидорин
17:42
Какой то дурачок забыл что винда бесплатная уже как лет 20-25
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
OgoGoLog
17:37
У тебя каждый день основные места запуска самолётов бомбят (пару раз в неделю стабильно накрывают все аэропорты в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях), а ты разобранному Миражу в кузове г...
MWM: Украина получила от Франции самолёты, уступающие по ТТХ истребителям ВКС РФ
Укротитель Укропов
17:37
USAID закрыли, признавайся кто теперь тебе, тупому боту, платит по 15 центов за коммент?
MWM: Украина получила от Франции самолёты, уступающие по ТТХ истребителям ВКС РФ
Kromantec
17:35
еная жесть, почти 30 градусов разницы GPU и hot spot, т е при обычной для этой грелки температуре, а не 51 под водой хот спот и будет 100 + град. Ну или можно слушать шум аэропорта при ручной настройк...
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем