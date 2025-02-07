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Zelikman
Qualcomm сумела занять 10% поставок на рынке ноутбуков США
Компания намерена нарастить свою долю за счёт новых чипов для устройств в районе 600 долларов

Данные были озвучены генеральным директором Qualcomm Криштиану Амоном во время последнего квартального отчёта компании. По информации Windows Central, он выразил удовлетворение предварительными результатами среди клиентов, хотя ПК Copilot+ всё ещё находится в стадии перехода. Приведя статистику от исследовательской компании, Криштиану Амон поделился информацией о поставках Snapdragon X в США.

Любопытно, что глобальные сведения о ноутбуках с Snapdragon X не были раскрыты, и было бы странно предполагать, что генеральный директор Qualcomm не знает этих данных. Тем не менее, можно предположить, что именно в Соединённых Штатах будет наибольший спрос премиальных устройств, и Qualcomm смогла занять свою нишу среди предложений на базе AMD и Intel.

Qualcomm планирует встряхнуть рынок бюджетных ноутбуков, представив в ближайшие недели 8-ядерный процессор Snapdragon X, который будет использоваться в устройствах стоимостью около 600 долларов.

На данный момент, среди решений Windows с чипсетами Qualcomm текущего поколения, есть даже несколько моделей и от Samsung. Например, Galaxy Book4 Edge с процессором Snapdragon X Plus, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Другой вариант — 13-дюймовый ноутбук Microsoft Surface с аналогичной аппаратной составляющей, но с сенсорным экраном. Таким образом ноутбуки с процессорами от Qualcomm уже можно найти у большинства производителей.

#технологии #qualcomm #ноутбуки #чипы #рынок
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