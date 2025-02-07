Данные были озвучены генеральным директором Qualcomm Криштиану Амоном во время последнего квартального отчёта компании. По информации Windows Central, он выразил удовлетворение предварительными результатами среди клиентов, хотя ПК Copilot+ всё ещё находится в стадии перехода. Приведя статистику от исследовательской компании, Криштиану Амон поделился информацией о поставках Snapdragon X в США.
Любопытно, что глобальные сведения о ноутбуках с Snapdragon X не были раскрыты, и было бы странно предполагать, что генеральный директор Qualcomm не знает этих данных. Тем не менее, можно предположить, что именно в Соединённых Штатах будет наибольший спрос премиальных устройств, и Qualcomm смогла занять свою нишу среди предложений на базе AMD и Intel.
Qualcomm планирует встряхнуть рынок бюджетных ноутбуков, представив в ближайшие недели 8-ядерный процессор Snapdragon X, который будет использоваться в устройствах стоимостью около 600 долларов.
На данный момент, среди решений Windows с чипсетами Qualcomm текущего поколения, есть даже несколько моделей и от Samsung. Например, Galaxy Book4 Edge с процессором Snapdragon X Plus, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Другой вариант — 13-дюймовый ноутбук Microsoft Surface с аналогичной аппаратной составляющей, но с сенсорным экраном. Таким образом ноутбуки с процессорами от Qualcomm уже можно найти у большинства производителей.