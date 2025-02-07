Компания намерена договориться с «Автотором» о запуске производственных линий в Калининграде

Китайская компания Changan ведёт переговоры с заводом «Автотор» о возможности начала локальной сборки своих автомобилей на калининградском производстве. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на осведомлённые источники, знакомые с планами «Автотора». В настоящее время отсутствует информация о статусе дискуссий или конкретных моделях, которые могут быть выпущены на конвейере.

На данный момент Changan предлагает в России 12 различных моделей, однако, в декабре их ассортимент был шире. Производитель решил сократить продажи трёх кроссоверов: две из этих моделей недавно прошли обновление, а третью сняли с реализации из-за низкого спроса.

В настоящее время компания «Автотор» начала сборку автомобилей нескольких малознакомых в России марок из Китая. Последним добавленным автомобилем на калининградский конвейер стал рамный внедорожник BAIC BJ60 с дизельным агрегатом, старт сборки которого состоялся в конце января. Возможно, для более популярных в России моделей Changan «Автотор» решит сократить количество брендов в своем портфеле.

Недавно также появилась информация о начале модернизации сварочной линии в Калининграде, которая будет оснащена роботизированным оборудованием, что значительно расширит её функционал. Группа компаний Sollers в России также реализует проект локализации ряда моделей из Китая, но под своим собственным брендом. Например, на Ульяновском автозаводе запустили полный цикл производства двух пикапов ST6 и ST8.