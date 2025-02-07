Компания полностью отказалась от подобного брендинга своих новых процессоров.





Возможно, речь идёт о процессоре Core i9 14900K, который мог быть представлен в виде предсерийных образцов. Поскольку Intel многократно испытывает свои чипы перед выходом на рынок, нередко бывает, что некоторые из них имеют разные номера моделей. Однако, существует вероятность, что база данных бенчмаркинга некорректно идентифицирует такие ранние варианты.

Что касается Core i9 15900K в тестах Geekbench, видно, что он во многом аналогичен 14900K. Оба имеют 24 ядра и 32 потока, а также кэши L2 и L3 по 8 МБ и 36 МБ соответственно. Сокет у них одинаковый, LGA 1700, что подтверждает версию о неправильной маркировке 14900K, как и соответствующий идентификатор. Процессоры Raptor Lake и Raptor Lake Refresh имеют идентификатор GenuineIntel Family 6 Model 183 Stepping 1, в то время как настоящие процессоры 15-го поколения, Arrow Lake, значатся с идентификатором GenuineIntel Family 6 Model 198 Stepping 2.

Тем не менее, стоит отметить результаты бенчмарков 15900K, которые демонстрируют довольно разочаровывающую производительность в Geekbench. Показатели одноядерной и многоядерной производительности составляют 2279 и 11690 баллов соответственно, что значительно уступает 14900K. Видно, что частотные характеристики заметно ниже. Базовая тактовая частота составляет всего 800 МГц, тогда как максимальное усиление достигает 4,8 ГГц. В то же время 14900K может увеличивать частоту P-Core до 5,8 ГГц и набирает почти 3000 баллов в тестах на одноядерную производительность и 20 000 баллов за многоядерные результаты в Geekbench 6.

Процессор был протестирован на материнской плате B760 от китайской компании JGINYUE, которая называется JGINYUE B760I Snow Dream. Эта плата имеет форм-фактор ITX и разъём LGA 1700. Это вся информация, которую стоит знать о данном бенчмарке. Таким образом, не стоит ожидать появления новой серии процессоров Intel в ближайшее время, так как компания не планирует выпуск нового семейства «15000»..