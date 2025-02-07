Анонс игры может состояться летом на мероприятии Gamescom

GTA 6 была впервые представлена публике в декабре 2023 года, когда Rockstar в трейлере подтвердила, что игра должна выйти в 2025 году. С тех пор практически не было новых сообщений о её запуске, за исключением ряда упоминаний. Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зелник в мае прошлого года выразил уверенность в том, что релиз состоится в 2025, подчеркивая, что он по-прежнему считает это запланированным сроком для игры.

Тем не менее, в одном из отчётов высказывалось предположение о возможном переноса даты выхода на 2026 год. Никакой другой информации о дате запуска не появилось. В своих последних отчётах о доходах Take-Two Interactive кратко упоминает GTA 6, подтверждая, что игра по-прежнему запланирована к выпуску осенью 2025 года.

GTA 6 несомненно является одной из самых ожидаемых игр на сегодняшний день и вполне может стать самой ожидаемой игрой 2025 года, если она всё же выйдет в этом году. Для преданных поклонников BlueTower есть положительная новость: релиз в осенний период 2025 года выглядит довольно вероятным. Теперь, когда Take-Two Interactive подтвердила предложенные временные рамки, игроки могут с нетерпением ожидать возможности погрузиться в игровой мир в конце этого года.

Хотя точная дата релиза пока не известна, осень 2025 года охватывает диапазон с конца сентября до конца ноября. Это означает, что если GTA 6 выйдет осенью, это произойдет где-то в указанные месяцы. В отчётах компании сказано: «Смотрим в будущее, этот год, вероятно, станет одним из самых успешных для Take-Two, так как мы запланировали выпуск Grand Theft Auto 6 осенью».

Если GTA 6 будет запущена осенью, Take-Two Interactive и Rockstar, вероятно, поделятся дополнительной информацией об игре и подтвердят дату релиза за несколько месяцев до этого события. В 2025 году пройдет три значительных мероприятия в игровой индустрии, где это может произойти. Первым из них станет GDC в марте, однако, это событие ориентировано в основном на разработчиков, поэтому анонс в это время выглядит наименее вероятным.

В июне пройдёт Summer Games Fest, который очень напоминает The Game Awards в декабре и часто включает в себя множество новых видеоигр и трейлеров. Это представляется наиболее подходящим моментом для демонстрации нового трейлера GTA 6. Наконец, будет Gamescom в августе, что также может стать сценой для анонса.