Судя по всему, дело в системе охлаждения, так как RedMagic 10 Pro с таким же чипом обходит обоих конкурентов

По данным синтетических тестов графических процессоров, очевидно, что Snapdragon 8 Elite SoC существенно превосходит Apple A18 Pro в таких тестах, как Steel Nomad от 3D Mark, где A18 Pro демонстрирует результат около 2100 баллов, в то время как Snapdragon 8 Elite набирает впечатляющие 2600 баллов. Тем не менее, в реальных геймерских условиях ситуация выглядит иначе, так как Apple, по всей видимости, сохраняет лидерство по показателям эффективности и теплоотведения.





Как показали недавние испытания компании Dame Tech, iPhone 16 Pro Max действительно обходит новый Samsung Galaxy S25 Ultra, который использует Snapdragon 8 Elite для Galaxy с более продвинутой системой охлаждения. Согласно недавно просочившимся бенчмаркам, разница в производительности между обычной версией и моделью «для Galaxy» оказалась незначительной. Важно отметить, что методы измерения энергопотребления могут различаться между этими двумя платформами, что стоит учитывать.

Начнем с Genshin Impact: устройство Galaxy S25 Ultra ограничено 60 FPS, тогда как iPhone 16 Pro Max такой проблемы не испытывает. В результате, iPhone 16 Pro Max разгоняется до впечатляющих 95,2 FPS, в то время как S25 Ultra стабилен на уровне 59,9 FPS. Тем не менее, стоит заметить, что iPhone 16 Pro Max потребляет 6,3 Вт энергии — всего на 0,4 Вт больше, чем 5,9 Вт у S25 Ultra. Что касается температуры, то iPhone 16 Pro Max оставался более прохладным — 41 градусов против 43 у S25 Ultra.

При переходе к Wuthering Waves оба устройства, похоже, также ограничены 60 FPS, причем iPhone 16 Pro Max и S25 Ultra работают на 59 FPS и 59,2 FPS соответственно. iPhone снова продемонстрировал большую эффективность, потребляя 5,4 Вт по сравнению с 7,2 Вт у S25 Ultra.

В игре Zenless Zone Zero iPhone 16 Pro Max на чипе A18 Pro показал энергопотребление 6,4 Вт с средней частотой кадров 97,5 FPS. Galaxy S25 Ultra на платформе Snapdragon 8 Elite, в свою очередь, потреблял 6,5 Вт, но выдал лишь 59 FPS, вероятно, из-за ограничений. Похожая картина наблюдается в Honkai: Star Rail 3, где iPhone обеспечивал впечатляющие 104,6 FPS с энергопотреблением 6,3 Вт и 1% минимальной частоты в 64 FPS. Для сравнения, S25 Ultra достиг 59,2 FPS при чуть меньшем потреблении 5,6 Вт и минимальным 1% в 30 FPS. RedMagic 10 Pro показал 60,2 FPS с 1% минимальной частоты в 57 FPS и потреблял около 7,2 Вт.