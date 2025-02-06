Проект вдохновлён играми, по типу FlatOut, и главный упор делается на реалистичную физику разрушения автомобилей

Разработчики Bugbear и THQ Nordic объявили, что новая видеоигра Wreckfest 2 стартует в раннем доступе на платформе Steam 20 марта. В центре сюжета окажутся гонки на выживание на старых автомобилях. В отличие от первой части, выпущенной в 2018 году и наследующей идеи популярной серии FlatOut, Wreckfest 2 обещает множество технологических обновлений.

Согласно представленным данным, гонки будут проходить как на высокоскоростных трассах, так и на закрытых площадках, включая различные свалки. В игре будет предложено несколько режимов, среди которых адаптированный карьерный режим, который подстроится под уровень игрока. В Wreckfest 2 не встретятся привычные спорткары с идеальными формами — вместо этого игрокам предложат разнообразный автомобильный хлам. Создатели гарантируют, что атмосфера в игре будет наполнена эпическим хаосом на колесах.

Среди ключевых новшеств, упомянутых компанией Bugbear, оказался улучшенный игровой движок, который обеспечит более достоверную физику столкновений и повреждений. Кроме того, была обновлена система настройки автомобилей.

Разработчиками пока не сообщается точная дата релиза полной версии Wreckfest 2, однако, уже известно, что в будущем игра будет доступна для консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5.