Ранее компания рассматривала процентное повышение, но из-за новых пошлин администрации Трампа вынуждена пересмотреть свою ценовую политику

Затраты на изготовление чипов значительно возросли за последние годы по нескольким причинам. В недавних заявлениях президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести тарифы на чипы. Он планирует установить пошлины в диапазоне от 25 до 100 процентов на чипы, производимые на Тайване. Это окажет воздействие на разнообразные сектора и компании, включая TSMC. В соответствии с отчетом Commercial Times, TSMC может быть вынуждена увеличить стоимость производства чипов, чтобы справиться с вводимыми тарифами.

По информации от инсайдера, тайваньская компания TSMC рассматривает возможность повышения цен изготовления чипов на целых 15%. Это значительно больше, чем планировалось ранее — 5 процентов. Источник предполагает, что данное повышение цен позволит TSMC минимизировать потери, вызванные новыми пошлинами, введёнными администрацией Трампа.

Кроме того, запланированное увеличение цен на производство чипов со стороны TSMC, вероятно, окажет влияние на рынок потребительской электроники. Устройства, содержащие чипы от TSMC, столкнутся с резким ростом объявленных цен. В конечном итоге это отразится на покупателях. Большинство производителей чипов и компаний, занимающихся потребительскими товарами, не примут внезапное сокращение прибыли. Судя по мнению экспертов, они, скорее всего, перенесут возросшие производственные расходы на конечного потребителя.

По информации PhoneArena, существует несколько способов, которыми TSMC может избежать новых пошлин, введённых администрацией Трампа. TSMC может избежать данных мер, перенаправив значительную часть своего производства чипов в США. В настоящее время компания строит несколько заводов, которые будут производить микросхемы для различных устройств на американской территории. В Аризоне TSMC уже начала создавать передовые чипы с технологическим процессом в 4 нм. Она может вступить в переговоры с президентом Трампом, предложив увеличить объёмы производства в Соединённых Штатах в ближайшие годы.

Трамп уже выразил намерение ввести пошлины на импорт чипов, что может произойти уже 18 февраля. Эти пошлины нацелены на то, чтобы подтолкнуть компании к переносу своих производственных мощностей в США. Кроме того, это также может способствовать снижению зависимости американских фирм от чипов, поставляемых с Тайваня, в частности от TSMC.