Вдобавок компания прибыль компании по данному направлению впервые превысила 10 млрд долларов за один квартал

YouTube опубликовал свои результаты за 2024 год, сообщив о впечатляющих 36 миллиардах долларов за прибыли за рекламные контракты. Этот год стал рекордным для платформы, и YouTube, безусловно, стремится повторить или даже превзойти этот успех в 2025 году.

Неудивительно, что сервис продемонстрировал выдающиеся результаты в плане прибыли. Рекламных материалов на YouTube стало существенно больше. Некоторые пользователи выражают недовольство из-за удлинённых и непропускаемых роликов, которые встречаются всё чаще. Единственный способ избежать их – подписаться на YouTube Premium. Даже невзирая на то что часть пользователей обновляет свои аккаунты, реклама, размещаемая YouTube, не прекращает приносить значительную прибыль.

Согласно последнему финансовому отчёту Alphabet, по данным Streamtvinsider, в минувшем году YouTube заработал впечатляющие 36,2 миллиарда долларов исключительно на рекламе. Из этой суммы 10,473 миллиарда долларов было получено в период с октября по декабрь, что стало первым случаем, когда сервис заработал больше 10 миллиардов долларов за квартал на рекламных продажах. Показатели доходов от YouTube Premium и YouTube TV не раскрывались, поэтому можно предположить, что компания получила немалую прибыль и от этих сервисов, помимо доходов от рекламы.

Руководство площадки активно борется с блокировщиками рекламы, и в пошлом году пользователи начали получать сообщения о том, что применение таких программ нарушает условия пользования платформой и их необходимо отключить для продолжения просмотра видео. Однако пользователи продолжают искать варианты обойти эти ограничения.