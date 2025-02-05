Реализовано около 23 600 процессоров от «красных», тогда как Intel смогла продать лишь 2010 единиц

Intel теряет позиции на рынке центральных процессоров, и независимо от региона, AMD не даёт шансов своему ключевому конкуренту, а разрыв в производительности между процессорами AMD и Intel продолжает расти. Один из ведущих ритейлеров в Германии поделился своими данными о продаже процессоров за прошлый месяц. Это может не отражать полной картины общих продаж или доходов от CPU в Германии, они всё же дают представление о ситуации на рынке.



AMD Ryzen 7 9800X3D успешно отнял титул у 7800X3D и демонстрирует лучшую доступность по сравнению с предыдущими неделями. С 8390 проданными единицами за месяц, январь стал одним из самых успешных для 9800X3D на платформе Mindfactory. Тем не менее, и другие процессоры X3D показывают отличные результаты. Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 7 7800X3D были проданы примерно по 2430 и 1640 единиц соответственно. Процессоры Zen 3 X3D, к примеру, Ryzen 5700X3D, также неплохо продаются, с почти 1230 единицами в объединенной продаже WOF и Tray.

Особенно впечатляет, что среди двадцати самых продаваемых процессоров нет ни одного от Intel. Более того, первый процессор этой компании занимает лишь 30-ю строчку в списке и не принадлежит к семейству Arrow Lake. Это Core i5 14600KF, следом за которым идет Core i7 14700K. В то же время, старые модели AMD продолжают лидировать по объёмам продаж, в то время как процессоры серии Core Ultra Series 2 трудно заметить.

Самый продаваемый процессор из Arrow Lake – это Core Ultra 7 265KF, количество проданных единиц составило всего 50. Флагманский процессор Core Ultra 9 285K за месяц разошелся всего в 10 экземпляров. Общая сумма продаж процессоров серии Arrow Lake составила лишь 185 единиц. Именно платформы Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh от Intel позволили компании сохранить часть своих доходов. Одна лишь платформа AM4 оказалась почти в три раза более востребованной, чем все платформы Intel в совокупности, в то время как AM5 уверенно занимает всё большую долю, достигнув 71,84%.

При этом AMD реализовала 23 615 единиц за один месяц, что составляет 92,16% рынка, с усредненной ценой продажи в 352 евро. В свою очередь, Intel продала только 2010 единиц, что соответствует лишь 7,84% доли и средней цене в 290 евро. Таким образом, доход AMD превысил 8,3 миллиона евро, в то время как Intel заработала около 600 тысяч евро. В таких условиях можно предположить, что Arrow Lake может полностью исчезнуть с рынка, и единственной возможностью для повышения продаж остаётся улучшение игровой производительности или ожидание выхода новой серии.