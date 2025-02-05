По остальным характеристикам новинка не отличается от обычной версии ROG Phone 9

Несколько месяцев назад компания ASUS представила свои флагманские игровые устройства ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro. Теперь же она анонсировала новое устройство в этой линейке — ROG Phone 9 FE, более доступную версию.

ROG Phone 9 FE уже был представлен в Таиланде. Это игровое устройство работает на процессоре прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 3, в отличие от своих более дорогих «собратьев», которые используют Snapdragon 8 Elite. Остальные характеристики аппарата практически такие же, как у стандартного ROG Phone 9. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, встроенное хранилище на 256 ГБ с интерфейсом UFS 4.0, основная камера на 50 мегапикселей IMX890, 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 5-мегапиксельная макрокамера, а также 32-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

Как и его предшественник ROG Phone 9, модель ROG Phone 9 FE имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления от 120 до 185 Гц. Среди других особенностей — два стереодинамика, аккумулятор на 5500 мАч, поддержка зарядки мощностью 65 Вт, защита по стандарту IP68 и наличие разъёма 3,5 мм. Стоимость устройства составляет 29 990 таиландских бат, что примерно равно 890 долларам. Хотя ROG Phone 9 не доступен на тайском рынке, рекомендованная розничная цена ROG Phone 9 Pro здесь составляет 1190, что делает ROG Phone 9 FE значительно более бюджетным вариантом.