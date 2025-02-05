Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Xiaomi прекращает поддержку семи смартфонов Redmi и двух Poco
В будущем данные устройства могут быть более уязвимые в плане кибербезопасности

Xiaomi активно обновляет свои смартфоны, которые в основном можно классифицировать на два вида: обновления Android и HyperOS, добавляющие новые возможности, и обновления безопасности, обеспечивающие дополнительную защиту устройств. Нехватка обновлений безопасности представляет собой более серьёзную проблему по сравнению с отсутствием обновлений операционной системы. Для пользователей, не имеющих высоких требований, возможно, отсутствие новых функций можно будет пережить, однако им крайне рекомендовано избегать увеличения риска заражения вредоносным ПО.

Недавно Xiaomi прекратила поддержку нескольких моделей смартфонов из серии Redmi и двух устройств Poco. Подтверждённый список включает следующие модели: Redmi Note 11 SE, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11, Redmi Note 11 5G, Redmi 10C, Redmi 10 2022, Poco M4 Pro и Poco X5 Pro 5G. Обновления для программного обеспечения и безопасности данных устройств больше не будут предоставляться в будущем. Они уже перестали получать новые версии операционной системы. Например, модель Redmi Note 11 SE была представлена с Android 12 в январе 2023 года, а затем обновлялась до Android 13 и 14.

Тем не менее, пользователи могут продолжать использование упомянутых моделей, хотя им придется столкнуться с рисками из-за отсутствия обновлений безопасности. Одним из возможных решений является установка пользовательской прошивки, если для этого устройства доступна подходящая версия прошивки и пользователь не боится немного сложного процесса её установки. Однако самым простым, безопасным и эффективным вариантом, безусловно, было бы просто приобрести новый телефон.

#смартфоны #xiaomi #redmi #poco #обновления #hyperos
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
14
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
4
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
10
На предприятии по производству российских баллистических ракет запускают новый цех
+
Часы Huawei Watch GT 5 Pro получили очередное глобальное обновление, версию 5.0.0.130 (SP3C00M02)
+
Геймеры сражаются с перекупщиками на eBay, успешно продавая ботам фото GeForce RTX 5090 за $1900
2
Старт продаж NVIDIA RTX 50 оказался "бумажным" - реальные поставки ожидаются через несколько месяцев
3
Xiaomi YU7 получит больший запас хода, чем его ключевой конкурент Tesla Model Y
+
TechPowerUp протестировала Marvel’s Spider-Man 2 на 35 видеокартах и показала результаты
+
Исследователи создали устройства, работающие на основе тепла тела
1
В PCGamesHardware составили рейтинг производительности 85 видеокарт в 3DMark
4
МТС запускает возможность оплаты игр и стриминговых сервисов с мобильного счета
+
OpenAI представила новую функцию «Глубокое исследование» для ChatGPT
+
Новые экспериментальные функции YouTube позволяют смотреть видео на скорости 4x
3
Новые флагманы NVIDIA RTX 5090 и 5090D превращаются в «кирпичи» после установки свежих драйверов
7
Обновление камер Galaxy S25 Ultra было отменено из-за «отсутствия конкуренции»
1
Сверхзвуковые помехозащищенные ракеты "Оникс" модернизировали
+
AOC выпустила новый игровой 2K монитор Q27G10E2 с частотой 180 Гц за 125 долларов
+
Canon готовит к выходу компактную видеокамеру PowerShot V1, для замены моделей G7 X III и SX70 HS
+

Популярные статьи

МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
31
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
18
Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
17
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
8
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
9
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
36
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
24
О первоначальном значении термина киберпанк на примере антологии “Зеркальные очки” (18+)
1

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
02:13
Спасибо. Вот бы ещё сравнить со временами СССР. Я бы и сам, но у меня получается нереальные цифры в пользу СССР. Например, что ВВП снизился более чем в 10 раз, в ТВ говорят другое, А я не понимаю, бы...
Производство станков в России в 2024 году увеличилось на 40 %
Алексей Бурлуцкий
02:03
Ну а что, есть бабки которые наверняка заработаны не физическим трудом, а так сказать капиталистическим, тут два один продаёт другой покупает. Вот и вспомнить можно раньше за 500$ можно было купить кр...
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
sboxx
01:56
До сих пор иногда запускаю старый добрый FlatOut 2, Wreckfest почему-то такой привязанности не получил
Разрушительная гонка Wreckfest 2 появится в раннем доступе уже в следующем месяце
Chimbal
01:53
Мы так и делаем.Как же хорошо.Никаких адских зависимостей,никаких чертовых линуксов,я познал дзен.Кстати,если вам интересно,то у меня скоро новая статья выйдет,навеяло.: Продли удовольствие. Обзор и п...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Александр Ионов
01:24
"мне не понравилась первая часть и я не куплю вторую, потому что она будет такая же как первая". Игрожур который мы заслужили:)
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
Ilikethat
00:40
Статья не полная. В других источниках больше информации. В том числе фото объектов найденных в остатках самолета. Очень похоже на обрезки гвоздей и металлических прутков. Причем из плохого железа. Пос...
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении самолета AZAL
Konstantin
00:35
"DDR5-5200, продающаяся в магазинах за сущие копейки" серьёзно?
Xiaomi YU7 получит больший запас хода, чем его ключевой конкурент Tesla Model Y
kilobait3
00:27
во мусор
Мрачная фантастика - краткий обзор трех лучших фильмов
Bernigan
00:15
Ну не всегда,бывает еще просто пальчиком онанирую,электроэнергию жалко тратить на зарядку аккумов пробки,я же экономичный или экономный (не знаю как правильно писать),ну я уже говорил.наверное.Зачем п...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
00:13
Т.е. когда Nvidia&Intel Hater тут тебя постоянно воспитывает ты в это время этим занимаешься?
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем