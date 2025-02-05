В будущем данные устройства могут быть более уязвимые в плане кибербезопасности

Xiaomi активно обновляет свои смартфоны, которые в основном можно классифицировать на два вида: обновления Android и HyperOS, добавляющие новые возможности, и обновления безопасности, обеспечивающие дополнительную защиту устройств. Нехватка обновлений безопасности представляет собой более серьёзную проблему по сравнению с отсутствием обновлений операционной системы. Для пользователей, не имеющих высоких требований, возможно, отсутствие новых функций можно будет пережить, однако им крайне рекомендовано избегать увеличения риска заражения вредоносным ПО.

Недавно Xiaomi прекратила поддержку нескольких моделей смартфонов из серии Redmi и двух устройств Poco. Подтверждённый список включает следующие модели: Redmi Note 11 SE, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11, Redmi Note 11 5G, Redmi 10C, Redmi 10 2022, Poco M4 Pro и Poco X5 Pro 5G. Обновления для программного обеспечения и безопасности данных устройств больше не будут предоставляться в будущем. Они уже перестали получать новые версии операционной системы. Например, модель Redmi Note 11 SE была представлена с Android 12 в январе 2023 года, а затем обновлялась до Android 13 и 14.

Тем не менее, пользователи могут продолжать использование упомянутых моделей, хотя им придется столкнуться с рисками из-за отсутствия обновлений безопасности. Одним из возможных решений является установка пользовательской прошивки, если для этого устройства доступна подходящая версия прошивки и пользователь не боится немного сложного процесса её установки. Однако самым простым, безопасным и эффективным вариантом, безусловно, было бы просто приобрести новый телефон.