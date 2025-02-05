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Zelikman
Китай ввёл дополнительные пошлины на товары из США и начал расследование против Google
Пекин ответил на новые антикитайские тарифы, установленные Дональдом Трампом

Как и ожидалось, Китай начинает реагировать на действия США в связи с тарифами, введёнными Трампом. Сегодня стало известно, что Пекин инициирует антимонопольное расследование в отношении Google в ответ на тарифы США. Помимо этого, страна планирует ввести свои собственные меры в виде тарифов и ограничений на экспорт.

Во вторник Государственное управление по регулированию рынка Китая подтвердило начало проверки в отношении Google. Это связано с подозрениями о возможных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны американского поискового гиганта. Хотя может возникнуть путаница, поскольку Google прекратила свою деятельность в Китае в 2010 году из-за цензуры, и её сервисы остаются заблокированными уже более 15 лет. Тем не менее, данное антимонопольное расследование может повлиять на сотрудничество Google с другими китайскими компаниями. Google взаимодействует с китайскими рекламодателями и имеет партнёров в стране для своего Android-бизнеса, такими как HONOR, Xiaomi и Vivo.

В настоящее время информации по этому расследованию немного, и она была раскрыта всего через несколько минут после того, как президент Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на китайские товары. В ответ Китай также сообщил, что добавил PVH Corp, управляющую компанию Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также американскую биотехнологическую компанию Illumina в свой список «ненадёжных организаций». Министерство торговли отметило, что эти компании ввели так называемые «дискриминационные меры против китайских фирм», что вредило законным правам и интересам китайских предприятий.

Кроме того, китайские власти анонсировали свои собственные пошлины на некоторые американские товары. В их число входят 15-процентные пошлины на уголь и изделия из природного газа, а также 10-процентные на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, крупногабаритные автомобили и пикапы. К тому же Пекин объявил о введении ограничений на экспорт определённых минералов с целью «обеспечения национальной безопасности». К числу этих минералов относятся вольфрам, теллур, рутений, молибден и рений. Эти элементы играют ключевую роль в современных технологиях и инфраструктуре.

#сша #китай #google #трамп #пошлины
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