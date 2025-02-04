Ранее сообщалось, что компания представит их лишь в марте

Запуск графических процессоров RDNA 4 от AMD столкнулся с трудностями в определении точной даты выхода. Сначала планировалось, что модели появятся на рынке к концу января, но затем сроки были перенесены на март, так как AMD заявила о необходимости дополнительного времени для доработки программного обеспечения новейших моделей RDNA 4.

Согласно информации от Benchlife, ожидается, что графические процессоры серии RX 9070 будут представлены к концу февраля, однако, конкретная дата еще не названа. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что AMD организует специальное событие для демонстрации RX 9070. AMD стремилась изучить действия NVIDIA с её серией RTX Blackwell, чтобы затем представить более агрессивный ответ.

Ожидается, что «Красный гигант» анонсирует две видеокарты, основанные на RDNA 4: Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. Эти карты будут иметь до 16 ГБ видеопамяти. Модель Radeon RX 9070 XT должна соперничать с RTX 5070 Ti, в то время как RX 9070 будет нацелена на RTX 5070. В этот раз AMD сделает акцент на массовом сегменте графических адаптеров. Компания не предложит аналог GeForce RTX 5090.

Потребителям сейчас остаётся немного подождать, чтобы узнать о новинках от AMD. Судя по первой волне утечек, ожидается, что релиз окажется весьма впечатляющим и будет в значительной мере ориентирован на пользователей среднего ценового сегмента.