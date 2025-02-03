К примеру, техосмотр для легковых машин составит 1,5 тысячи рублей вместо текущих 913 рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести изменения в методику расчёта тарифов на технический осмотр транспортных средств. Если поправки будут одобрены, минимальная стоимость услуги с 2026 года может увеличиться в полтора раза. Сообщается, что предложение будет рассмотрено Госдумой уже в этом месяце.

Согласно новым тарифам, минимальная цена технического осмотра для легковых машин составит 1,5 тысячи рублей вместо текущих 913 рублей. Владельцы микроавтобусов будут платить 2,57 тысячи рублей вместо 1,56 тысячи, а для грузовиков массой более 12 тонн стоимость услуги вырастет с 1,96 до 3,23 тысячи рублей. Отмечается, что это базовые ставки, которые регионы могут корректировать в сторону увеличения.

Необходимость пересмотра цен связана с изменениями в законодательстве. Организации, производящие техосмотр, обязаны платить НДС, и ФАС предлагает включить этот налог в стоимость услуг. Новые тарифы должны быть утверждены до 20 декабря 2025 года и вступят в силу с начала 2026 года.

Стоит напомнить, что с 2021 года владельцы мотоциклов и легковых автомобилей обязаны проходить техосмотр только при перерегистрации транспортных средств старше четырех лет или при внесении изменений в их конструкцию. С начала 2025 года стоимость техосмотра в России уже увеличилась в среднем на 7,5%, при этом каждый регион устанавливает тарифы самостоятельно. Также власти ужесточили наказание для пунктов техосмотра, которые выдают диагностические карты без фактического осмотра автомобиля.