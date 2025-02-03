Предположительно, речь идёт о модели OnePlus Ace 5s или Ace 5V

Линейка OnePlus Ace включает в себя смартфоны средней ценовой категории. Последнее поколение Ace 5 состоит из двух моделей: обычного OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro. Теперь есть ожидания относительно выхода третьего устройства в этой серии. Пока что название новинки не уточняется, но её предполагаемыми наименованиями являются OnePlus Ace 5s или Ace 5V. В сети уже появилась утечка информации, предвещающая запуск этого устройства.

Источник утечки - информатор Smart Pikachu, который делится сведениями на китайской платформе Weibo. По его информации, новый смартфон среднего класса от OnePlus будет укомплектован большим плоским экраном. Инсайдер также предполагает, что устройство продемонстрирует высокие результаты в тестах бенчмарк.

Согласно предполагаемым данным, новый смартфон будет оборудован процессором Dimensity. Хотя конкретное название чипа не было названо, вероятно, речь идёт о чипсете из серии Dimensity 9000. Ранее авторитетный источник Digital Chat Station сообщил о возможном выходе устройства с процессорами Dimensity 9350 или Dimensity 9400.

Smart Pikachu указывает, что запуск телефона запланирован на второй квартал 2025 года. Модель OnePlus Ace 5 была адаптирована для международного рынка и выйдет под названием OnePlus 13R. Это означает, что грядущий смартфон среднего сегмента также может получить новое имя для большинства регионов.