Однако, речь идёт пока только о версии XeSS 1.0 и её обновлениях.

Intel стал первым производителем дискретных графических процессоров, который представил свою технологию суперсэмплинга с выходом первой линейки Intel Arc Alchemist. С момента появления XeSS прошло более двух лет, и технология прошла несколько этапов развития, последний из которых — XeSS 2.

Хотя XeSS 2 пока не стал массово использоваться, оригинальная версия XeSS 1.0 и её обновлённые версии уже встроены во множество игр. На сегодняшний день Intel с гордостью сообщает, что поддержка XeSS присутствует в более чем 150 играх, и вскоре это число увеличится.

Можно ознакомиться с полным перечнем игр, которые используют технологию XeSS, среди которых немало популярных современных AAA-проектов, по данной ссылке. Однако, конкуренции между XeSS, AMD FSR и NVIDIA DLSS на данный момент не наблюдается.

Intel всё ещё имеет много работы впереди, чтобы стать конкурентоспособной на рынке, но в настоящее время компания находится в гораздо более выгодной позиции, чем раньше. Стоит отметить, что большинство игр поддерживают технологии XeSS 1.0 и его обновлённые версии, однако, XeSS 2 всё ещё не присутствует в подавляющем большинстве игр. На данный момент только две игры, включая F1 2024 и Marvel Rivals, реализуют поддержку XeSS 2. Тем не менее, несколько других игр, как Assassin's Creed Shadows и Killing Floor 3, обещают внедрение этой новой технологии в ближайшем будущем.

Несмотря на это, некоторые игры также используют Intel XeSS Frame Generation, однако, данный метод не столь распространён, как его аналоги FSR и DLSS Frame Gen. Кроме того, XeSS 2 и Frame Generation функционируют исключительно на графических процессорах Intel Arc Battlemage. В настоящее время в данной линейке доступны только два адаптера: Arc B580 и Arc B570, но их наличие оставляет желать лучшего.