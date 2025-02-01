Устройство будет работать на процессоре Unisoc T616 и иметь аккумулятор на 8200 мАч.

Cubot активно занимался разработкой своего ассортимента смартфонов и планшетов, некоторые из которых уже можно было встретить на рынке. Теперь же у компании выходит новый планшет. Это не премиум-устройство.

Новый Tab 70 работает на Android 14 и оснащён достаточно скромным процессором Unisoc T616, который включает два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55. У устройства 6 ГБ оперативной памяти, которую можно дополнительно увеличить. Хранилище также может быть расширено за счёт карты памяти. Поскольку планшет не имеет третьего слота для карты, пользователи должны будут выбирать между использованием двух SIM-карт или увеличением объема памяти. Устройство не поддерживает 5G, оно совместимо с несколькими LTE-диапазонами.

10,95-дюймовый IPS-экран имеет разрешение 1280 x 800 пикселей. Планшет Cubot Tab 70 имеет толщину 8,1 мм и весит 555 г. Он оснащён аккумулятором на 8200 мАч и встроенным модулем GNSS, который поддерживает GPS, Glonass, Galileo и Beidou. Кроме 8-мегапиксельной фронтальной камеры, устройство также включает 16-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный макрообъектив на задней стороне. Cubot пока не предоставила информацию о стоимости и доступности данного устройства.